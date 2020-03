Bad Oldesloe. Streikwarnung, Azubi-Ticket, bessere Nachtbusanbindung – diese Neuigkeiten wurden im Verkehrsausschuss des Kreises bekannt.

Streik: Sollte es am Montag zu keiner Einigung kommen, hat die Gewerkschaft Verdi für kommende Woche weitere Streiks angedroht, von denen auch wieder Bus- und Bahnverbindungen in Stormarn betroffen sein könnten. Jüngst hatte es bereits neun Streiktage mit erheblichen Ausfällen im Öffentlichen Personennahverkehr gegeben.

Azubi-Ticket: Hamburg will ab 1. August eine Monatskarte für Auszubildende zum Preis von 70 Euro einführen. 30 Euro bezahlt der Karteninhaber, je 20 Euro steuern der Ausbildungsbetrieb und die Stadt bei, die von einer Nutzungsquote von bis zu 50 Prozent ausgeht. Es gilt allerdings nur für Jugendliche mit Lehrstelle in Hamburg. Ob das Ticket ab Januar 2021 auch für Azubis mit Lehrstelle in den benachbarten Kreisen angeboten wird, muss bis Ende Juni von den Kreistagen entschieden und dann mit dem HVV verhandelt werden.

Nachtbusse: Die Linie 619 von Steinfurther Allee nach Glinde hält ab 20. April auch in Neuschönningstedt. Dort waren die Busse bislang zwar schon durchgefahren, hatten aber nicht gestoppt. Weitere Optimierungen des Nachtverkehrs von Bussen und Bahnen will die Kreisverwaltung dem Verkehrsausschuss im Juni zur Beratung vorlegen. Unter anderem sind Taktverdichtungen auf der U-Bahnlinie 1 und eine Verlängerung bis Großhansdorf im Gespräch.

Förderung: Das Land Schleswig-Holstein will den Öffentlichen Personennahverkehr weiter stärken und stellt dafür pro Jahr fünf Millionen Euro zur Verfügung. Nach dem festen Verteilungsschlüssel stehen dem Kreis Stormarn davon mindestens zwischen 140.000 und 150.000 Euro zu.

E-Tickets: Die Digitalisierung beim Erwerb von Fahrkarten schreitet weiter voran. Nach Informationen der Kreisverwaltung wird im Vorfeld des Internationalen Weltkongresses für Intelligente Transport-Systeme (ITS) Mitte Oktober 2021 in Hamburg in der Metropolregion ein CIBO-System (Check-in/Be out) getestet. Dabei müssen nach einer Registrierung gar keine Tickets mehr gekauft werden. Beim Besteigen eines Zuges/eines Busses wird per Handy eingecheckt, das System ermittelt nach dem Ausstieg automatisch den günstigsten Preis und stellt ihn in Rechnung.