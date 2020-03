Aumühle. Die Pläne der CDU, den Viertbusch – ein zehn Hektar großes Areal hinter dem Sportplatz in Aumühle – als Neubaugebiet auszuweisen, stoßen auf Ablehnung. Jetzt informierte die Initiative Viertbusch, die sich gegen das Projekt ausspricht, im Sport- und Jugendheim rund 120 Bürger.

Den Aumühlern liegt ihre Gemeinde am Herzen

Motor der Initiative ist der Aumühler Peter Hanus, der den Abend moderierte. Als Redner hatte er Förster Lutz Fähser, den Waldpädagogen Walter Plötz und Johann Wagner, Rechtsanwalt und direkter Anwohner, eingeladen. Plötz beschrieb den Wald als Faktor, der sich positiv auf das Klima auswirke: Bäume binden CO 2 , produzieren Sauerstoff, und der Wald gleicht Temperaturschwankungen aus. „Der Viertbusch ist kein minderwertiger Wald, eine Abholzung wäre ein Einschnitt in ein sensibles Ökosystem“, so sein Fazit.

„Mir liegt Aumühle am Herzen“, sagte Fähser, Leitender Forstdirektor im Ruhestand und früher selbst Bürger der Gemeinde. „Wir können nicht einfach beliebig weitermachen, sondern müssen die Natur und die Menschen schützen.“ Im Viertbusch sieht er ein Waldgebiet, das sich vom Fichtenwald zu einem heimischen Wald mit einer Vielfalt von Laub- und Nadelbäumen entwickelt.

Wagner dankte den Gemeindevertretern für die offene und konstruktive Diskussion, die sich zu dem Thema entwickelt habe. Er übte deutliche Kritik an einem Flugblatt, mit dem die CDU an die Öffentlichkeit gegangen war, um für das geplante Neubaugebiet zu werben. Hier war von Überalterung, sinkenden Einwohnerzahlen und Mangel an Wohnraum die Rede.

Ehemaliger Bürgermeister steuert emotionalen Beitrag bei

„Ich finde keine guten Argumente für eine Waldrodung“, so Wagner. Den Argumenten der CDU stellte er Zahlen des Statistischen Bundesamtes entgegen. Nach der letzten Erhebung vom 31. Dezember 2018 sei die Einwohnerzahl keineswegs geschrumpft, sondern um mehr als acht Prozent gewachsen. Der Altersdurchschnitt sei zwar relativ hoch, allerdings habe die Zahl der Kinder in der Gemeinde von 2000 bis 2018 um 21 Prozent zugenommen, und der Zuzug junger Familien stieg um 13 Prozent.

In der anschließenden Diskussion sagte Bernd-Ulrich Leddin von der örtlichen Wählergemeinschaft: „Wir haben das Projekt Neubaugebiet durchkalkuliert. Unser Fazit lautet: Es wäre ein Millionengrab.“ Mit einem emotionalen Beitrag meldete sich Aumühles langjähriger Bürgermeister Dieter Giese zu Wort. „Die geplante Bebauung ist nicht finanzierbar, dieses Projekt sollte beerdigt werden.“ Es wurde deutlich, dass die Waldrettung Priorität hat und alle Beteiligten auf den Dialog und eine gute Informationspolitik setzen. „Wir wissen nicht, wie es mit dem Thema weitergeht“, so Hanus. Er rechnet aber damit, dass sich das Projekt erledigt hat.