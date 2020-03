Bad Oldesloe. Von der märchenhaften Figur auf dem Gänselieslbrunnen in Bad Oldesloe über expressionistischen Architekturschmuck bis hin zu nationalsozialistischen Kriegerdenkmälern: Der deutsche Bildhauer Richard Kuöhl war ein umstrittener Künstler. Seine Werke sind vor allem in Hamburg zu sehen. Das Kreisarchiv Stormarn kaufte nun Teile aus Kuöhls Nachlass von einer Privatperson. Die Unterlagen werden in den nächsten Monaten gesichtet, digitalisiert und im Internet zugänglich gemacht.

Der Bildhauer arbeitete nicht nur an ästhetischen Figuren

Der Architekturplastiker wurde im Jahre 1880 in Sachsen geboren und war gelernter Kunsttöpfer. Nach dem Studium an der Dresdner Kunstgewerbeschule stellte Kuöhl Schmuck und Holzspielzeug her. 1912 folgte er dem Architekturprofessor Fritz Schumacher nach Hamburg. An dessen Backsteingebäuden fertigte Kuöhl den Bauschmuck, der noch heute in der Hansestadt begutachtet werden kann: Die Finanzbehörde am Gänsemarkt, die Davidwache auf der Reeperbahn, das Krematorium auf dem Ohlsdorfer Friedhof und das Chilehaus tragen die Handschrift des Bildhauers in Form von Baukeramiken. 1931 zog der damals 51-Jährige nach Stormarn und erwarb die Schäferkate in Rohlfshagen.

Der Bildhauer arbeitete nicht nur an ästhetischen Figuren. Während der Regentschaft von Adolf Hitler fertigte Kuöhl im Auftrag der Nationalsozialisten das sogenannte 76er-Denkmal am Hamburger Dammtor. Um dem Bild eines Vertreters der Nazi-Ideologie entgegenzuwirken, widmete sich Kuöhl nach der NS-Zeit Kriegsmahnmalen. Im Jahr 1961 starb er in Rohlfshagen bei Bad Oldesloe.

Fotoalben und Briefe befinden sich noch in Kisten

In Stormarn kann Kuöhls Wirken vor allem in der Kreisstadt bestaunt werden: Die Figur des Jünglings vor der Stormarnhalle, die Figuren Mecki und Micki an der Kupfermühle und die Trauernde auf dem Alten Friedhof wurden von dem Architekturplastiker verschönert. Wie der Bildhauer die Skulptur der Trauernden bearbeitete, ist auf einem Bild festgehalten, das in Kürze für alle zugänglich wird. Denn in Kuöhls Nachlass fand das Kreisarchiv neben Geburtsurkunde und Briefen an den Künstler auch Fotoalben. Gezeichnete Entwürfe von seinen Arbeiten gehören ebenfalls dazu.

„Wir erhoffen uns aus den Dokumenten neue Erkenntnisse über Richard Kuöhl“, sagt Stefan Watzlawik, Stormarns Kreisarchivar. Er erwarte auch Erfahrungsberichte zu der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Künstler unter Anfeindungen litt, weil er Aufträge der Nationalsozialisten angenommen hatte. Noch befindet sich der Nachlass in zwei Kisten und einem Koffer. Nach der Sichtung wird er dann im Internet unter www.kreisarchiv-stormarn.de einsehbar sein. Kreisarchivar Watzlawik hofft auf Spenden, die zur Finanzierung des Projekts beitragen. Er sagt: „Dass man eine so komplette Sammlung bekommt, ist äußerst selten.“