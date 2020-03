Trittau. Die Liste der wegen des Coronavirus abgesagten Veranstaltungen im Kreis wird immer länger. Nachdem Reinbek bereits alle städtischen Veranstaltungen bis 5. April abgesagt hat, hat Trittau jetzt nachgezogen: Bis zum 10. April einschließlich werden alle gemeindlichen Veranstaltungen gestrichen, bei denen es zu Menschenansammlungen kommt.

Auch in anderen Kommunen gibt es Absagen

Trittaus Bürgermeister Oliver Mesch appelliert auch an private Organisatoren, darüber nachzudenken, Veranstaltungen ebenfalls abzusagen. „Es ist wichtig, jetzt umsichtig zu sein und die Infektionsketten zu unterbrechen. Dazu können wir alle einen Beitrag leisten.“ Von der Absage betroffen sind in Trittau sind die Konzerte „Sinti Jazz mit Gipsy Swing“ am Sonnabend, 14. März, in der Wassermühle und des Musikzugs der Feuerwehr am Sonnabend, 28. März, der Vortrag „Energetische Sanierung Schritt für Schritt“ am Freitag, 17. März. Auch der offene Arbeitskreis Radverkehr am Sonntag, 19. März, sowie alle Seniorennachmittage im Bürgerhaus. Auch der Österliche Frühlingsmarkt am Wochenende, 4. und 5. April, wird gestrichen, ebenso der damit verbundene verkaufsoffene Sonntag am 5. April. Die Aktion „Sauberes Trittau“ ist hingegen mit Einschränkungen weiterhin für Sonnabend, 14. März, geplant. Die Zusammenkunft im Feuerwehrgerätehaus entfällt, es erfolgt kein Transport zu den Sammelstellen durch die Feuerwehr.

Klein Wesenberg sagt Kleidermarkt ab

Auch in anderen Kommunen gibt es Absagen. Der Vortrag von Dennis Nowak und Stefan Karrasch aus der Reihe „Digitalisierung – warum?“ im Ahrensburger Marstall am Dienstag, 17. März, wird gestrichen. Der Vortrag „Klimaschutz: Landwirtschaft – Problem und Lösung“ im Herrenhaus Trenthorst am Mittwoch, 18. März, wird auf einen noch unbekannten Termin verschoben. Ebenso das Europagespräch mit dem Niclas Herbst (CDU) am Donnerstag, 19. März, in der Kupfermühle in Tremsbüttel. Der für Sonntag, 22. März, im Landhaus Hoisdorf geplante Ostermarkt ist abgesagt. In Großhansdorf wird es am Donnerstag, 26. März, kein Seniorenkaffee des Roten Kreuzes geben. Das Konzert der Chöre heartChor und Vocalis am Sonntag, 15. März, in Rethwisch hat die Oldesloer Kirchengemeinde gestrichen.

Die Veranstaltung der Landfrauen mit Referent Mattias Isecke-Vogelsang am Sonnabend, 14. März, wird auf den Herbst verschoben, ein Nachholtermin später bekanntgegeben. Der Kleider- und Spielzeugmarkt in Klein Wesenberg in der Kita Sterntaler am Freitag und Sonnabend, 20. und 21. März, ist abgesagt.