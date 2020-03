Ahrensburg/Reinbek. Die Polizei kontrolliert in dieser Woche verstärkt Autofahrer in Stormarn. Noch bis Freitag, 13. März, stehen die Beamten an Straßen und Kreuzungen, achten darauf, ob sich die Autofahrer ordnungsgemäß verhalten. „Wir beobachten beispielsweise, ob alle Fahrzeuginsassen angeschnallt sind, oder gegen die Gurtpflicht verstoßen“, sagt eine Sprecherin der für Stormarn zuständigen Polizeidirektion Ratzeburg auf Abendblatt-Anfrage.

Verkehrskontrollen sind Teil einer landesweiten Aktionswoche

Auch Verkehrssünder, die während der Fahrt ein Smartphone nutzen, hofft die Polizei zu ertappen. „Die Aktion ist Teil einer landesweiten Kontrollwoche“, sagt die Sprecherin. Seit Montag seien die Polizeidienststellen in Schleswig-Holstein dazu aufgerufen, fünf Tage lang verstärkt Verkehrskontrollen durchzuführen. „Solche Aktionswochen sind in unregelmäßigen Abständen vorgesehen“, sagt die Sprecherin.