Bad Oldesloe. Stormarn will Migranten zu Kulturvermittlern ausbilden. Ehrenamtliche Integrationshelfer wie vom Ahrensburger Freundeskreis für Flüchtlinge begrüßen das neue Projekt, für das der Kreis 40.000 Euro bereitstellt und das von der Volkshochschule (VHS) Bad Oldesloe und dem Diakonischen Werk betreut wird. Ziel ist es, Menschen mit Migrationshintergrund nahezubringen, wie demokratische und politische Teilhabe funktioniert.

„Wir wollen die Migranten befähigen, Brücken zwischen ihrer Community und dem Gastgeberland zu bauen“, sagt Karin Linnemann, Leiterin der Volkshochschule in Bad Oldesloe, über das Konzept des Projekts. Die Nachfrage sei bereits beträchtlich. Nach der Teilnahme an Sprachkursen seien viele Menschen mit Migrationshintergrund durchaus daran interessiert, sich und ihre Fähigkeiten aktiv in die Gesellschaft einzubringen, wie Linnemann sagt: „Wir werden immer wieder von Flüchtlingen angesprochen, die sich schon eingelebt haben und der Gesellschaft jetzt etwas zurückgeben wollen.“

Das Projekt „Kulturvermittler“ soll genau das ermöglichen. In einem ersten Schritt, einer Art Grundausbildung, will die VHS in Kooperation mit dem Diakonischen Werk und zahlreichen Referenten den teilnehmenden Migranten aufzeigen, wie gesellschaftliche Teilhabe funktionieren kann. Anschließend bekommen die Kulturvermittler die Möglichkeit, eigene Konzepte und Projekte zu erstellen und konkrete Veranstaltungen zu planen.

Ein weiterer Aspekt ist die berufliche Qualifizierung. Sowohl der Kreis Stormarn, als auch das Diakonische Werk versprechen sich von dem Projekt, dass die Migranten durch den Kulturvermittler-Kurs weitere Qualifikationen erlangen, um sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten zu können. Denn vielen Arbeitgebern sei es wichtig, dass sich potenzielle Mitarbeiter auch gesellschaftlich einbringen.

„Ehrenamtliches Engagement spielt eine immer größere Rolle. Das kann bei einer Bewerbung den Ausschlag geben“, sagt Jennifer Risch-Kühn von der Diakonie. Teilnehmer erhalten nach der Ausbildung ein Zertifikat, das sie ihren Bewerbungsunterlagen beilegen können.

Für den Kreis Stormarn ist das Kulturvermittler-Projekt ein wichtiger Baustein bei der Integration jener Menschen, die seit 2015 wegen kriegerischer Konflikte in ihren Herkunftsländern nach Deutschland geflohen sind und hier eine neue Heimat gefunden haben. Angesprochen sind indes auch Migranten, die schon länger in Deutschland leben. „Um das Projekt zu begleiten, werden wir eine Koordinierungsstelle und auch ein Servicebüro in der Oldesloer Innenstadt einrichten“, sagt Ursula Frömming-Gallein vom Fachbereich Soziales und Gesundheit der Kreisverwaltung.

Ausgelegt ist das Projekt zunächst für maximal 20 Teilnehmer. Der Kompaktkursus wird im April beginnen und aus 100 Unterrichtseinheiten bestehen. Schwerpunkte sind Lektionen zu den Themenfeldern Demokratie, Umwelt und Ausbildungswesen sowie die Vertiefung des in den Integrationskursen vermittelten Wissens. Wesentlicher Bestandteil der Ausbildung sind überdies regelmäßige Beiträge von Referenten. In der Migrationsarbeit tätige Vereine haben das Projekt begrüßt.

„Wir haben zuletzt einen verstärkten Zulauf von Migranten registriert, die jetzt vier bis fünf Jahre hier sind, sich melden und sich engagieren möchten“, sagt Axel Fricke, Vorsitzender des Ahrensburger Freundeskreises für Flüchtlinge. Eine Ausbildung zum Kulturvermittler sei für diese Menschen sicher eine sehr gute Option und biete ihnen bessere Perspektiven. Es gebe bei vielen Menschen ein großes Interesse daran, für die Hilfe bei der Integration etwa zurückzugeben, erzählt Fricke und gibt ein konkretes Beispiel: „Vor Jahren hatten wir noch große Probleme, Dolmetscher zu bekommen. Mittlerweile gibt es viele Flüchtlinge, die unseren Verein beim Übersetzen unterstützen.“

Der Freundeskreis hat angekündigt, das Projekt mit Referenten zu unterstützen, sollte der Bedarf bestehen. Besonders bedeutsam findet Axel Fricke den Aspekt, dass Migranten durch die Teilnahme ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern können.

Bei einer Informationsveranstaltung „Qualifizierung zum Kulturvermittler“ am Mittwoch, 25. März, von 14 bis 16 Uhr in der Volkshochschule Bad Oldesloe (Beer-Yaacov-Weg 1, Raum A 203) können sich Interessierte informieren und anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.