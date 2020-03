Basthorst. Er ist einem Millionen-Publikum bekannt als TV-Tierschützer aus der VOX-Doku-Soap „Harte Hunde“: Ralf Seeger, der mit seiner Firma „Helden für Tiere“ Vierbeinern in Not hilft. Der 57-Jährige ist eine schillernde Figur mit interessanter Vita. Er machte schon als Kind Kampfsport, rutschte in die Jugendkriminalität ab. Das inspirierte ihn, später andere zu schützen – als Bodyguard, Coach für gefährdete Jugendliche und schließlich Hundefreund.

Nachhaltigkeit und Qualität stehen im Vordergrund

Jetzt kommt Seeger in die Region und macht Stippvisite bei der Hundemesse auf Gut Basthorst am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. März. „Er hat eine gute Pole-Position im Fernsehen. Und wir haben Glück, dass er dieses Jahr wieder zur Messe kommt“, sagt Veranstalterin Carmen Pantelmann. Beginn an beiden Tagen ist jeweils um 11 Uhr und das Ende für 18 Uhr geplant. Auf der Veranstaltung mit dem Namen „Messe4dogs“ wird Seeger vegane Döner verkaufen und soll vor allem durch seine Präsenz für eine hohe Besucherzahl sorgen. Pantelmann organisiert die Messe bereits zum dritten Mal. Premiere in Basthorst war im Jahr 2019.

Erwartet werden 54 Aussteller, darunter Hundeschulen, Reiseunternehmen, Versicherungen, Ernährungsberater und Bestattungsunternehmen, die speziell auf Vierbeiner ausgerichtet sind. Auch gibt es Beratung in Sachen Hundebekleidung. Wer möchte, kann an dem Wochenende ein Porträt oder eine Skulptur von seinem Hund herstellen lassen. „Von A bis Z ist alles dabei, was man sich vorstellen kann“, sagt Pantelmann.

Welpen bis zu drei Monaten sind nicht erwünscht

Sie betont das hochwertige Angebot: „Wichtig ist für mich die Individualität, nicht die große Masse. Wir setzen auf Nachhaltigkeit.“ Vor Ort sind Experten, die handgemachte Halsbänder verkaufen und solche, die mit umweltfreundlichen Heilrezepturen für Vierbeiner um Kunden werben.

Dazu stellen sich mehrere Vereine vor und erklären ihr Wirken. Die Messe richtet sich nicht nur an Hundebesitzer, sondern an alle Interessierten und ist als Familienveranstaltung deklariert. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Tag. Wer den eigenen Hund mitbringt, muss einiges beachten: Vierbeiner haben nämlich nur Zugang, wenn Herrchen oder Frauchen einen gültigen Impfausweis vorzeigen. Die Vierbeiner müssen mindestens drei Wochen vor der Veranstaltung gegen Tollwut geimpft worden sein. Welpen bis zu drei Monaten sind nicht erwünscht.

Das rund 800 Jahre alte Denkmal Gut Basthorst ist ein beliebter Veranstaltungsort. Dort werden unter anderem Konzerte ausgetragen. Nicht zu vergessen Herbst- und Weihnachtsmarkt. Auf dem Anwesen gibt es auch ein Hotel und Ferienwohnungen.

„Messe4dogs“ am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. März, von jeweils 11 bis 18 Uhr auf Gut Basthorst (Auf dem Gut 3). Eintritt fünf Euro.