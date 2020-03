Aumühle/Wentorf. Der Ortsverband Aumühle/Wohltorf der Europa Union hat Wentorfs Bürgermeister Dirk Petersen (Bündnis 90/Die Grünen) einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 62-jährige hatte sich ohne Gegenkandidaten zur Wahl gestellt. Er bezeichnet sich selbst als „Europa-Fan“ und engagiert sich zudem als Beisitzer im Kreisverband der Europa Union. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Vize-Vorsitzende Brigitte Lützen und Schatzmeisterin Bärbel Kowalke.

Europa Union wurde 1946 in Syke gegründet

„Wir wollen uns besser vernetzen und verstärkt mit der Volkshochschule Aumühle-Wohltorf und den weiterführenden Schulen zusammenarbeiten“, sagt Kowalke. Geplant sei unter anderem eine Vortragsreihe, die von Michael Backs organisiert wird. Der Geesthachter ist neu in Reihen der Europa Union und engagiert sich dort als Beisitzer.

Die Europa Union ist die älteste und größte proeuropäische, überparteiliche Bürgerinitiative. Gegründet wurde sie bereits 1946 in Syke. Sie hat rund 17.000 Mitglieder in 16 Landesverbänden und rund 300 Kreis-, Orts- und Stadtverbänden. Ziel ist ein friedliches, freiheitliches und föderales Europa. Der Ortsverband Aumühle/Wohltorf will sich in den kommenden Jahren dafür einsetzen, dass sich deutlich mehr Bürger, vor allem jüngere, mit Europa befassen.