Bargteheide. Der Ammersbeker Mike Boller ist Frontmann der Küstenrock-Band Nordward Ho. Und seit Kurzem ist der Mann mit der markanten Barttracht als Darsteller im ersten eigenen Drehbuch-Musikvideo der Band auf dem Videokanal YouTube zu sehen. Er mimt darin einen Halligbauer auf der Suche nach der idealen Gefährtin, die bereit ist, das Leben auf der Hallig mit ihm zu teilen. Wer den Song „Hier auf meiner Hallig“ einmal live gespielt erleben will, sollte sich schon einmal Sonnabend, 21. März, notieren. Denn an diesem Abend gibt die Band ein Konzert im Bargteheider Livemusik-Club Teufels.

Die Musiker wollen das Publikum in Bargteheide begeistern

Bandmitglied Dieter Hahn berichtet, dass bei dem Videodreh in der ersten Januarwoche im alten Hafen von Friedrichskoog und auf dem Lorendamm bei der Hallig Nordstrandischmoor Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt herrschten. Das Video ist der Beweis dafür, dass die Kälte und der steife Wind die Begeisterung der vier Musiker für das, was sie tun, nicht bremsen konnten. Schlagzeuger Mathias Bohnee, Mike Boller (Gesang, Gitarre, Mundharmonika) und die Brüder Jens-Peter (Gitarre und Akkordeon) und Dieter Hahn (Bass und Gitarre) zählen zur Urbesetzung der Band, die sich 2011 gegründet hat.

Den Kontakt zu den Betreibern des Bargteheider Livemusik-Clubs hat das Quartett Mike Boller zu verdanken, der regelmäßig dort bei Sessions auf der Bühne steht. Bei ihrer Show wollen die Musiker in Bargteheide dafür sorgen, dass ihre Begeisterung sich auf das Publikum überträgt. Das Repertoire umfasst selbst geschriebenen deutsche Lieder und neu arrangierte traditionelle Shantys, welche Nordward Ho in verrockter Version präsentiert. Apropos Namensgebung: Laut Dieter Hahn leitet sich der Name der Band von dem des englischen Badeortes Westward Ho! (das Ausrufungszeichen ist Teil des Namens) ab, der auf einen Wikinger-Ausruf zurückzuführen sein soll. Durch die Abwandlung zu Nordward lieferte der Bandname die musikalische Ausrichtung gleich mit.

Clubkonzerte haben mehr konzertanten Charakter

Zur Show der Band sagt Hahn: „Wir spielen publikumsorientiert.“ Kleine Konzerte hätten mehr konzertanten Charakter. „Durch Mitmachaktionen nehmen wir das Publikum noch intensiver mit“, so der Bassist. Dazu animiert die Band beispielsweise die linke Saalhälfte, gegen die rechte anzusingen. Oder veranstaltet einen Wettbewerb im Luftgitarrenspielen unter den Zuschauern. Dieter Hahn: „Der Gewinner darf mit auf die Bühne.“

Die Songtexte erzählen Geschichten vom Leben im Norden und an der Küste. In den Kompositionen verarbeitet die Band Einflüsse aus Pop, Funk, Blues und Reggae. Die Besucher des Konzerts in Bargteheide kommen mit als erste in den Genuss der von Songs des neuen, noch unveröffentlichten Albums. Frontmann Mike Boller ist Experte in Sachen Unterhaltung: Er fuhr als Musiker und Entertainer auf Kreuzfahrtschiffen zur See.

Konzert: Sa 21.3., 21.00 (Einlass 20.00) , Livemusik-Club Teufels, Hammoorer Weg 26, Eintritt frei, Hutspende für die Band