Bargteheide. Ein Mann mit Megafon hat am Donnerstag gegen 17 Uhr den Verkehr am Rathaus im Zentrum von Bargteheide zum Erliegen gebracht. Aus einem benachbarten Haus heraus forderte er mithilfe eines Megafons lautstark den Rücktritt der Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr zu Stelle. Weil der Mann auf einem Fensterbrett des oberen Stockwerks saß und Aufforderungen zur Einstellung seines ruhestörenden Lärms ignorierte, wurde er zu seiner eigenen Sicherheit per Drehleiter auf den Bürgersteig geholt.

Dort sprach die Polizei einen Platzverweis aus. Daraufhin entfernte sich die Person zwar einige Blocks, setzte dort aber seine Aktion fort, auch mit dem Verteilen eines Flugblatts. Nach Abendblatt-Informationen ist der Mann der Stadtverwaltung bereits bekannt. Weil er mit der Entscheidung einer Fachabteilung nicht einverstanden ist, warf er der Bürgermeisterin als Vorgesetzte strafbares Verhalten vor.

Ordnungsamt prüft rechtliche Schritte

Nun prüft das Ordnungsamt seinerseits rechtliche Schritte wie das Erstatten einer Anzeige. „Nähere Angaben können wir dazu momentan nicht machen, weil es sich nach dem offiziellen Einschalten der Polizei um ein laufendes Verfahren handelt“, sagt Stadtsprecher Alexander Wagner.

Unterdessen kursierten in den sozialen Netzwerken wilde Spekulationen zum Geschehen auf der Rathausstraße. Unter anderem waren Migranten verdächtigt worden, für den Aufruhr verantwortlich zu sein. Das hatte die parteilose Bürgermeisterin Kruse-Gobrecht in der Sitzung der Stadtvertretung zu einer öffentlichen Erklärung veranlasst, in der sie das Vorkommnis schilderte.