Ahrensburg. Die Kaufleutevereinigung Ahrensburger Stadtforum hat den verkaufsoffenen Sonntag am 15. März in der Innenstadt erneut unter das Motto E-Mobilität gestellt. Dieses Mal werden doppelt so viele Aussteller wie im vergangenen Jahr erwartet. Unter ihnen sind auch die Stadtwerke Ahrensburg, das Autohaus Günther und die Freiwillige Feuerwehr.

Für Kinder gibt es eine Hüpfburg sowie ein Karussell

Ab 12 Uhr können sich die Besucher aus und um Ahrensburg an der Großen Straße bis zum Rondeel Fahrzeuge mit Elektroantrieb anschauen. Außerdem stehen Experten für Nachfragen rund um das Thema E-Mobilität zur Verfügung. Die Geschäfte in der Ahrensburger Innenstadt werden an diesem Tag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Auch die Kleinen kommen nicht zu kurz: Für Kinder gibt es ein besonderes Unterhaltungsprogramm. Neben dem Autohaus Günther stellen auch die Konkurrenten Stadac und Dello sowie neun weitere Händler ihre klimafreundlichen Fahrzeuge zur Schau. Darunter ist der Volkswagen-Partner Petschallies aus Hamburg-Volksdorf.

30 Fahrzeuge inklusive zweier Lastwagen sind für sechs Stunden und damit bis 18 Uhr zu bestaunen. Doch damit nicht genug: Zur Ausstellung gehören auch mehrere Lastenfahrräder mit elektrischem Antrieb und einer Ladefläche, die zum Transport von Materialien als auch Personen dient. Sie eignen sich vor allem für größere Wochenendeinkäufe. Eine Waschmaschine lässt sich mit einem solchen Rad problemlos von einem Ort zum anderen bringen. Viele Lastenräder haben eine Traglast von 120 Kilogramm ohne denjenigen, der auf dem Sattel sitzt. Der Allgemeine Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) startet in Stormarn demnächst einen kostenlosen E-Bike-Verleih.

In der Innenstadt werden zahlreiche Schlemmerbuden aufgestellt

Besucher des verkaufsoffenen Sonntags können in den Geschäften von Angeboten zur Frühjahrssaison profitieren. Dazu zählen Kleidung, Sonnenbrillen und auch Dekoration für das bevorstehende Osterfest. Kinder und Jugendliche werden gewiss keine Langeweile haben. Sie können sich auf einer Hüpfburg sowie einem Karussell amüsieren. Auch haben Jungen und Mädchen die Möglichkeit, beim altersgerechten Bungee-Jumping mitzumachen.

In der Innenstadt werden wieder zahlreiche Schlemmerbuden aufgestellt. Dort gibt es unter anderem Bratwurst, Schmalzkuchen und viele andere Leckereien. Andere Verkaufsstände bieten zum Beispiel gezapftes Bier. Vor allem bei gutem Wetter flanieren Tausende Besucher durch die Straßen von Stormarns größter Stadt. Dann sind auch die Straßencafés wieder dicht besetzt.