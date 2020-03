Ahrensburg. Freitagmittag ereignete sich in Ahrensburg eine Kollision zweier Fahrzeuge, in deren Folge drei Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Gegen 11.48 Uhr wollte ein Rettungswagen mit Sondersignal aus dem Beimoorweg über die Kreuzung mit dem Ostring in die Straße Bahntrasse einfahren. Dabei konnte ein von rechts kommender Fahrer eines VW-Caddy nicht mehr rechtzeitig anhalten, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen ist.

Weiterer Unfall ereignete sich am Nachmittag

Einsatzkräfte bargen sowohl die 19 Jahre alte Fahrerin des Rettungswagens und ihren 41 Jahre alten Beifahrer wie auch den 61 Jahre alten VW-Fahrer. Beide Fahrzeuge wurden mit Totalschaden abtransportiert. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter eingeschalten. Bei einem weiteren Unfall gegen 13.30 Uhr an der Großen Straße war ein Kind vor ein Auto gelaufen. Rettungssanitäter versorgten das Kind, das aber kurze Zeit später mit seiner Mutter den Heimweg antreten konnte.