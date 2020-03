Hossa, nun ist das Dutzend voll! Auch im zwölften Anlauf ist es der Stadtvertretung Bargteheide nicht gelungen, der Bürgermeisterin einen zweiten Stellvertreter, hier eine zweite Stellvertreterin, zur Seite zu stellen. Getreu dem leicht modifizierten Motto „The same procedure as every election“ haben die Grünen erneut verkündet, auf einen Vorschlag zu verzichten, am Vorschlagsrecht als zweitstärkste Fraktion jedoch festzuhalten. Es ist schon eine arg verfahrene Kiste. Zwar hat sich die Fraktion für kompromittierende Äußerungen ihrer Fraktionschefin Ruth Kastner über politische Mitbewerber im Kommunalwahlkampf 2018 längst entschuldigt. Doch das Gros der Stadtvertreter ist nachtragend, will die grüne Frontfrau in der Funktion nicht akzeptieren. Und die Grünen wollen sich nicht vorschreiben lassen, wen sie nominieren.

Gewählt werden muss aber, so steht es in der Hauptsatzung der Stadt. Für Norbert Muras, Fraktionschef der Wählergemeinschaft, ist die Wahl inzwischen sogar dringend geboten. „In Zeiten des grassierenden Coronavirus können die Bürgermeisterin und ihr erster Stellvertreter doch ganz schnell ausfallen, dann ist die Stadt ja führungslos“, mahnte er mit breitem Grinsen. Vermag das Virus die verhärteten Fronten in Bargteheide tatsächlich aufzubrechen?