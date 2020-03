Ahrensburg. Sie hatten einen normalen Arbeitstag erwartet, die beiden Verkäuferinnen im Lidl-Supermarkt in Trittau. Doch stattdessen wurden sie begrapscht – und ihnen sogar ins Gesäß gestochen. Dafür hat das Amtsgericht Ahrensburg am Freitag einen 25 Jahre alten Mann aus Großensee zu einer Geldstrafe von 400 Euro verurteilt.

Der Mann habe genügend Platz zum Vorbeigehen gehabt

Richter Said Evora sieht es als erwiesen an, dass der Großenseer am 25. April vergangenen Jahres bei beiden Frauen mit einer Hand über ihr Gesäß gestrichen hat. Danach hat er sie jeweils mit einem kleinen Gegenstand ins Gesäß gestochen. Um was es sich handelte, konnte auch im Prozess nicht aufgeklärt werden. Im Krankenhaus wurden jedoch bei beiden Frauen Einstichstellen im Gesäß von einem Millimeter Durchmesser festgestellt, die von einer Nadel oder Kanüle stammen können.

Vor Gericht sagten die beiden Frauen – 34 und 40 Jahre alt – als Zeuginnen aus. „Ich war gerade beim Einräumen eines Regals, der Angeklagte ist hinter mir im Gang vorbeigelaufen“, sagte die 34 Jahre alte Mitarbeiterin. „Da bemerkte ich eine Berührung am Gesäß. Und dann eine Art Schlag, so wie ein elektrischer Schlag.“ Auf Nachfrage beschrieb sie die vorherige Berührung als ein „druckvolles Streichen“, der Mann habe im übrigen genügend Platz zum Vorbeigehen gehabt.

Angeklagter will die Opfer nicht absichtlich berührt haben

Ihre Kollegin beschrieb einen ähnlichen Vorfall. „Ich wurde am Gesäß von links nach rechts berührt, dann spürte ich einen Picks“, sagte die 40-Jährige. Hinter ihr sei der Angeklagte gewesen, mit geschlossener linker Faust.

Beide Frauen bluteten nach den Einstichen nicht, Bluttests ergaben bei ihnen keine Infektionen. Dennoch belastete sie das Vorgefallene bis zu den Testergebnissen: „Das Gefühl, mich vielleicht mit etwas infiziert zu haben, war schrecklich“, sagte die 40-Jährige.

Die Strafe darf der Täter in Monatsraten abbezahlen

Der Angeklagte gab im Prozess zu, die Frauen berührt zu haben. „Das geschah aber nicht mit Absicht.“ Die Einstiche könne er sich nicht erklären, er habe nichts bei sich gehabt außer einer Armbanduhr und einem Schlüssel. Dies wiederholte er mehrfach.

Richter Evora verurteilte den 25-Jährigen dennoch zu der Geldstrafe von 400 Euro wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung. Die Strafe darf der Täter in Monatsraten von 30 Euro abbezahlen. „Die Aussagen der Zeuginnen sind glaubhaft“, sagte Evora. „Sie haben den Angeklagten eindeutig identifiziert.“ Letzterer akzeptierte noch im Gericht seine Strafe.