Ahrensburg. Langeweile, Mobbing oder Prüfungsangst – Gründe für Schulabsentismus, also das permanente Fernbleiben des Unterrichts, sind vielfältig. 136 Kinder aus Stormarner Grund- und Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe kommen laut Schulamt im Halbjahr 2018/2019 auf 3063 Fehltage, 16 Prozent mehr als noch zwölf Monate zuvor. Obwohl in Schleswig-Holstein laut einer Studie des Wohlfahrtsverbands Caritas deutlich mehr junge Leute die Schule ohne Abschluss verlassen als im Bundesdurchschnitt, werden die Zahlen in Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe und Gymnasien bisher nicht erfasst. Sie sind dem Land untergeordnet. Um allen anderen Bildungseinrichtungen eine Hilfe an die Hand zu geben, hat der Kreis Stormarn nun einen verbindlichen Leitfaden gegen Schuleschwänzen entwickelt.

Schulangst ist in der Lernsituation begründet

„Kinder, die der Schule fernbleiben, müssen differenziert betrachtet werden“, sagt Schulrat Michael Rebling. „Strategien wie das Einschalten der Polizei machen im Zweifelsfall mehr kaputt, als zu helfen.“ Gemeinsam mit dem Fachdienst Familie und Schule sowie dem Schulpsychologischen Dienst hat das Schulamt eine 55 Seiten lange Handreichung zur Prävention und Intervention bei Schulabsentismus verfasst.

Zusätzlich bekommen die Lehranstalten einen zweiseitigen Leitfaden an die Hand mit dem Ziel, Fehlzeiten frühzeitig zu bemerken und betroffene Schüler nach einem Zweiphasen-Schema wieder einzugliedern. „Die Praxis zeigt, dass sich die Dauer des Fernbleibens negativ auswirkt“, so Rebling. „Um Chancen zu erhöhen, ist in erster Linie schnelles Handeln gefragt.“

Neben der typischen „Schulunlust“ gibt es auch Schulangst, die sogenannte Schulphobie. Während Schulangst in der Lerninstitution selbst begründet ist und aus Leistungsdruck, Misserfolgserlebnissen oder Mobbing resultiert, hat Schulphobie andere Hintergründe: zum Beispiel ungünstige familiäre Bedingungen, Ängste der Eltern, Trennung, Krankheit oder Verlust.

Absentismus habe in den vergangenen Jahren massiv zugenommen

„Strategien wie das Einschalten der Polizei machen im Zweifelsfall mehr kaputt, als zu helfen“, sagt Michael Rebling, Stormarns Schulrat.

Foto: Martina Tabel

„Diese Fälle hatten wir früher nicht genügend im Blick“, sagt der Schulrat. „Um schnell und niedrigschwellig reagieren zu können, müssen diese Probleme in ihren Besonderheiten rechtzeitig erfasst werden.“

Dass Absentismus in den vergangenen zwei bis drei Jahren massiv zugenommen habe, bestätigt auch Thomas Gehrke, Leiter der Gemeinschaftsschule Am Heimgarten in Ahrensburg. Deshalb werden die Fehlzeiten an der Schule seit Längerem digital erfasst. Von der Kinderwohngruppe bis zum wohlbehüteten Elternhaus betreffe das Thema Kinder aus allen Gesellschaftsschichten, berichtet Gehrke. Obwohl es längst vielfältige Wege zum Abschluss gebe, habe der Leistungsdruck, zumindest in der Wahrnehmung, zugenommen. Gründe hierfür seien vielfältig. Mehr Freiheiten und Rechte der Schüler verlangten auch mehr Verantwortungsbewusstsein. Zudem sei die Erwartungshaltung der Eltern an Schule gewachsen. „Kinder müssen heute funktionieren“, sagt der Ahrensburger Schulleiter. „Wenn Lehrer gleichzeitig einen Großteil der Erziehungsaufgaben erledigen müssen, ist beträchtlich etwas in Schieflage geraten.“

Viele Schulen hätten nicht ausreichend reagiert

Oft fängt Schulabsentismus bereits in der Grundschule an. Petra Gundlach, Rektorin der Mühlau-Grundschule in Trittau, beobachtet eine Verdopplung der Zahlen – und zwar allein in den vergangenen fünf Jahren. Es sei ein gesellschaftliches Problem, so Gundlach, was mit Erfolgsdruck anfange: „Statt die Nachmittage frei zu haben, ist es erstaunlich, wie viele der Grundschüler bereits Nachhilfe haben.“ Um den Leistungsdruck nicht zu verstärken, befasse sich die Mühlau-Schule vor allem mit den Kindern und der Verbesserung des Klassenverbandes.

„Gute Erfahrungen haben wir auch mit verbindlichen Verträgen zwischen der Schule und den Kindern gemacht, die wir langsam aufbauen können“, sagt Gundlach. Gerade in Bezug auf Verbindlichkeit hätten viele Schulen in der Vergangenheit nicht ausreichend reagiert, sagt Psychologe Malte Lücke, der den Absentismus-Leitfaden ausdrücklich befürwortet. Er habe in seiner Praxis mit Jugendlichen zu tun, die bereits seit drei Jahren absent seien. In diesen Fällen dürfte sich Schule nicht zurückziehen, Lehrer aus Angst vor Indiskretion genaue Nachfragen nicht vermeiden.

Kreis Stormarn plant Absentismus-Netzwerk

„Die Gefahr ist, dass Schulvermeidung schleichend einsetzt und sich verfestigt, bevor jemand aufmerksam geworden ist“, so Lücke. „Doch obwohl die Zahlen in den vergangenen Jahren einen dramatischen Anstieg beschreiben, gibt es auf Landesebene bis heute keine vernünftige Dokumentation.“

Bis 2021 will das Land Schleswig-Holstein laut Bildungsministerium ein Rahmenkonzept zur Prävention, Intervention und Wiedereingliederung bei Schulabsentismus erarbeiten. Grundlage für die landesweite und standardisierte Abfrage sollen die bereits fertiggestellten Schulabsentismus-Konzepte der Kreise sein. Der Kreis Stormarn geht sogar noch einen Schritt weiter. Für weitreichende Lösungsideen, Vernetzung zwischen den Helfern und dem Aufbau von Expertise soll schon bald ein Absentismus-Netzwerk ins Leben gerufen werden.