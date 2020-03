Diskussionsrunde in Bargteheide

Welche Themen bewegen Frauen im Jahr 2020? Zu einem Austausch dazu laden die Bargteheider Grünen ein. Alle interessierten Frauen können sich an diesem Sonntag in den Räumen der Grünen am Bahnhof (Bahnhofstraße 9) in Bargteheide einfinden. Von 11 bis 13 Uhr kann dort gemeinsam gefrühstückt werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Konzert im Reinbeker Schloss

Von den Comedian Harmonists bis Taylor Swift – die fünf Sänger von vocaldente sind als A-Capella-Gruppe internationale Preisträger, bieten ein breites Repertoire. An diesem Sonntag wird Musik der 20er-Jahre bis zu aktueller Popmusik geboten – ohne Mikrofone. Teilnehmer können sich ab 19 Uhr im Reinbeker Schloss (Schloßstraße 5) einfinden. Der Eintritt kostet 20 Euro. Karten können im Internet unter www.kultur-reinbek.de oder noch eine Stunde vor Beginn an der Abendkasse erworben werden.

Neue Namen für Glinder Gebäude

Die Zahl der Gebäude und Straßen, die nach Frauen benannt sind, ist gering. Die Glinder Politik will mehr Bewusstsein für Gleichberechtigung schaffen. Deshalb wurde 2019 beschlossen, künftig Frauennamen bei der Benennung zu bevorzugen. Die Sporthallen am Schulzentrum und das Sitzungszimmer im Marcellin-Verbe-Haus werden deshalb umbenannt. Vorschläge dazu werden Schülern den Stadtvertretern an diesem Sonntag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr im Bürgerhaus (Am Markt 2) vorgestellt.

Frauengottesdienst in Bargteheide

Bei einem Gottesdienst an diesem Sonntag berichtet der Bargteheider Pastor Jan Roßmanek von starken Frauen in der Bibel. Musikalische Unterhaltung bietet der Jugendchor unter der Leitung von Volker Tompsen. Besucherinnen des Gottesdienstes können sich ab 11.11 Uhr in der evangelischen Kirche (Lindenstraße 2) in Bargteheide einfinden.