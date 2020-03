Konzert in Bargteheide

Das Hamburger Trio Wasted Roads kombiniert die Rockmusik der 70er- und 80er-Jahre mit neuen Einflüssen. Nach einem Wechsel an den Drums haben sich die drei Jungs ins Studio begeben und neue Musik produziert. „Save You“ erschien Anfang des Jahres. Diese neuen Klänge werden im Live-Musik-Club Teufels von der Band vorgestellt. Der Eintritt ist frei.

Konzert Do 12.3., Einlass 20.00, Teufels, Hammoorer Weg 26

Kochen in Großhansdorf

Tofu gilt als wichtige Eiweißquelle. Der sogenannte Bohnenkäse wird nicht nur in der veganen Küche angewendet. In dem Kochkursus der Volkshochschule werden typisch chinesische Gerichte zubereitet. Mitzubringen sind Schürze, Geschirrhandtuch und kleine Gefäße.

Kochkursus Do 12.3., 18.30–21.30, Küche der Friedrich-Junge-Schule, Sieker Landstraße 203, 29,-, Anm. Tel.: 04102/ 656 00

Theater in Reinbek

Durch das entdeckte Tagebuch der Anne Frank wurden ihre Worte zum Objekt der Erinnerung. Darin ist zu lesen, wie brutal ihr Leben sich ändert, als sie Flüchtling wird, Diskriminierung und Unterdrückung erlebt. Die Zeitreise eines berührenden Schicksals, wird in dem Theaterstück mit Objekten und Puppen dargestellt.

Theater Do 12.3., 11.30, Schloss, Schlossstraße 5, Ak 6,-, Tickets unter www.kultur-reinbek.de

Bingo in Bad Oldesloe

Die Spielregeln des Gewinnspiels Bingo sind schnell erklärt. Hier zählt nicht das Können, sondern ausschließlich Glück und Zufall. Obwohl es bei diesem Bingo-Nachmittag keine Preise zu gewinnen gibt, wird Spaß und gute Laune vom Veranstalter des Mehrgenerationenhaus Familienzentrum Oase versprochen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bingo Di 10.3., 14.30–16.00, Oase, Mühlenstraße 22, Eintritt frei

Erzählabend in Bargteheide

Am kommenden Dienstag wird Liselotte Jürgensen Märchen aus aller Welt in der Volkshochschule Bargteheide (VHS) vortragen. Die Märchenhelden in ihren Geschichten setzen sich mit dem Weggehen und Ankommen auseinander. Obwohl der Weg zum Glück beschwerlich und gefährlich erscheint, wird es in dem Zaubermärchen ein glückliches Ende geben.

Erzählabend Di 10.3., 19.00, VHS, Am Markt 4, Raum 2, Eintritt Ak 8,-