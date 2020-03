Glinde. 60 von 348 Schülern nehmen die Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule Tannenweg wahr. Ginge es nach den Lehrern, so wären es noch mehr. Doch Koordinator Götz Meincke von der Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit (SVS) und die 15 Ehrenamtlichen sind an ihrer Kapazitätsgrenze: Ein Großteil der Schüler hat Migrationshintergrund und Probleme mit dem Lesen und Schreiben, das münde in „intensive pädagogische Einzelarbeit“, sagt Meincke. Er fürchtet, dass diese Kinder nun auf der Strecke bleiben: Das Projekt, das jährlich mit 20.000 Euro durch die Stadt bezuschusst wird, wird zum Schuljahresende nicht verlängert.

Der Hort allein könne die Betreuung nicht leisten

Schulleitung, Lehrer und Eltern sind in Sorge, sagt Götz Meincke. Stadtjugendpflegerin Dagmar Schöps erklärt auf Anfrage, die Hausaufgabenbetreuung werde durch den Hort abgedeckt. Dass Glinde das Konzept für die Hortbetreuung ab 2021 selbst in die Hand nehmen wird, der Vertrag mit dem jetzigen Betreiber, der Arbeiterwohlfahrt (Awo), zum Jahresende gekündigt wurde, erklärte die Stadt auch im jüngsten Sozialausschuss. Dort stellte die Verwaltung einen Notfallplan vor, nachdem nun mehrere Awo-Erzieher des Hort Tannenweg gekündigt hatten (wir berichteten).

Dass Hort-Erzieher künftig auch die 60 Schüler der Hausaufgabenbetreuung auffangen können, bezweifelt neben Götz Meincke auch die Schulleitung am Tannenweg. Die stellte bereits zu Beginn dieses Jahres einen Antrag an die Stadt auf Verlängerung des SVS-Projektes: „Es gibt, unabhängig vom Hort, Kinder, die eine enge Betreuung bei den Hausaufgaben benötigen, was in der Form die einzelne Familie oder ein Hort nicht leisten kann“, heißt es in dem Antrag.

Seit zehn Jahren gibt es die Hausaufgabenbetreuung

Die Schulleitung betont, die Betreuung in der jetzigen Form, und mit Götz Meincke als Leitung, erhalten zu wollen. Auch im Kollegium laufe derzeit eine entsprechende Petition, weiß der Sozialpädagoge. Sicherlich wird die Stadt das Gespräch mit der Schulleitung suchen, sagt Dagmar Schöps, die auch eine Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen befürwortet.

Seit zehn Jahren gibt es die Hausaufgabenbetreuung an der Schule und seitdem ist auch Götz Meincke dabei. 15 Stunden steckt er wöchentlich in das Projekt, ist nebenbei auch 10 Stunden als Sozialarbeiter an der Schule im Einsatz. Er kennt seine Schüler beim Namen und ist stets im engen Austausch mit Lehrern und den Ehrenamtlichen. „Die Schüler sind sozial und emotional weniger auffällig und beteiligen sich im Unterricht besser“, sagt Götz Meincke über die Erfolge des Projektes. „Die Kinder sind verloren ohne die Hilfe“, sagt auch die Ehrenamtliche Cornelia Pechau (73). Die Reinbekerin ist pensionierte Lehrerin einer Lohbrügger Schule.