Ahrensburg. Für den Kieler Tatort ermittelt Schauspieler Axel Milberg als Kommissar Klaus Borowski in Ahrensburg. Ein genauer Termin steht laut NDR noch nicht fest, der Dreh solle aber noch vor dem 1. April abgeschlossen sein, sagte ein Sprecher auf Abendblatt-Anfrage. In dem neuen Fall mit dem Titel „Borowski und die Angst der weißen Männer“ bekommt es der kauzige Ermittler mit Frauenhassern zu tun. „Das Thema ist leider aktueller denn je“, sagt Milberg. Zur Seite steht dem Tatort-Schwergewicht zum siebten Mal Mila Sahin als Kommissarin Almila Bagriacik.

Noch bis zum 1. April laufen die Dreharbeiten

Der Fall: Bei Ermittlungen stößt das Duo auf die Leiche einer misshandelten Frau. Die Spur führt Borowski und Bagriacik zu einer Gruppe militanter Frauenhasser. „Im konkreten Fall ist es interessant zu beobachten, wie aus einem persönlichen Liebeskummer – ich komme nicht an bei den Mädchen, die ich toll finde – eine Radikalisierung stattfindet“, sagt Milberg. Die Vorbereitungen für das neue Drehbuch begannen laut NDR bereits vor einem Jahr. „Und die Aktualität hat von Monat zu Monat zugenommen“, so Milberg. In dem Film von Regisseurin Nicole Weegmann geht es auch um die Entwicklung von Menschen zu Tätern.

„Es ist immer dieser magische Übergang von einer privaten Existenz in die radikale Gewalttätigkeit“, sagt Milberg. Dies glaubhaft darzustellen sei sehr schwierig. „Aber es passiert eben in der Wirklichkeit.“ Die Gründe seien rätselhaft. Für den neuen Tatort steht Milberg noch bis zum 1. April in Stormarn, Kiel und Hamburg vor der Kamera.