Bad Oldesloe. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum – das war das gemeinsame Fazit eines Treffens zwischen Stormarns Landrat Henning Görtz und Vertretern von Sozialverband Deutschland (SoVD) und Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB). „Das freiwillige Bündnis für bezahlbaren Wohnraum zwischen Kreis und Wirtschaft reicht nicht aus“, kritisierte der Kreisvorsitzende des SoVD, Andreas Guhr. Hohe Mieten könnten sich viele Familien in Stormarn nicht leisten. Guhr: „Viele Menschen arbeiten in zu gering bezahlten Jobs, die keiner Tarifbindung unterliegen.“

Viele Arbeitnehmer bräuchten Hilfe vom Jobcenter

Landrat Görtz bestätigte: „Im Kreis Stormarn müssten jedes Jahr rund 1000 neue Wohnungen gebaut werden.“ Außerdem brauche der Kreis mehr öffentlich geförderten Wohnraum: „Es fehlen vor allem Wohnungen zu günstigen Preisen.“ Vorrangigste Aufgabe sei es, in den Städten und Gemeinden baureife Grundstücke zu planen und zu entwickeln. „Außerdem müssen wir geeignete Investoren finden“, so Landrat Görtz. DGB-Kreischef Heiko Winckel-Rienhoff kritisierte die Lohnentwicklung im Kreis Stormarn, sagte: „Die niedrige Arbeitslosenrate im Kreis täuscht darüber hinweg, dass viele Jobs schlecht bezahlt sind.“ Viele Arbeitnehmer bräuchten trotz Einkommen Hilfe vom Jobcenter, um die Lebenshaltungskosten zu finanzieren. Heiko Winckel-Rienhoff warnte: „Knappes Geld in Familien ist die Ursache von Kinderarmut.“