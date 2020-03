Reinbek. Am S-Bahnhof Reinbek ist am Mittwochmorgen eine Frau auf die Gleise gestürzt. Der Zugverkehr der S-Bahnlinie 21 musste unterbrochen werden. Nach Angaben der Polizei in Reinbek stieg die 32 Jahre alte Hamburgerin gegen 6.10 Uhr die Treppen zum Bahnsteig hinunter, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf den Stufen ausrutschte, das Gleichgewicht verlor und in das Gleisbett stürzte.

Die 32-Jährige wurde mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Es habe sich nicht um einen Suizidversuch gehandelt, so die Beamten. Die 32-Jährige wurde mit Verdacht auf einen Knochenbruch im Schulterbereich in das Reinbeker Krankenhaus St. Adolf-Stift gebracht. Nach 20 Minuten konnten die Züge wieder fahren.