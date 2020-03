Jersbek. Seine Bronzeskulpturen stehen in Tokio, den USA, Belgien und Spanien. Jetzt hat Künstler Georg Engst (90), der sich vor allem durch überdimensionale Einradfahrer einen Namen gemacht hat, sein Atelier in Jersbek für immer geschlossen. Wer noch ein Bild oder eine Figur erwerben will, muss schnell sein. Das ehemalige Bauernhaus weicht bald zwei neuen Häusern.

Lebensweg des Künstlers verlief nicht immer gradlinig

Beamte hätten ihm das Leben nicht immer leicht gemacht, sagt Engst, wenn er mit gemischten Gefühlen an seinen Umzug von Hamburg-Sasel nach Jersbek vor gut 30 Jahren denkt. Dennoch begann er mit dem Umbau des Gebäudeensembles und gestaltete den alten Bauernhof nebst Kuh- und Schweinestall sowie Schlachterei für viel Geld nach eigenen Bedürfnissen um. 400 Quadratmeter Raum sind mit der Zeit entstanden. Und ein lichtdurchflutetes Atelier, das auch in der Höhe genug Platz zum Werken bietet. Denn viele der Skulpturen von Engst sind groß. Auch wenn er Teile wie die Kreative Stele in Werften bauen ließ – bis heute ragt die abstrakte Säule zwölf Meter vor dem Lübecker Fernmeldeamt in die Höhe. Verschiedene geometrische Formen, die aufeinandertreffen und für ein optisches Gleichgewicht zwischen Strenge und Dynamik sorgen.

Vor dem Haus von Künstler Georg Engst steht eineseiner bekannten Einräder-Skulpturen.

Gradlinig, wie die Form seiner Werke, verlief sein Lebensweg nicht immer. Georg Engst, der 1930 als waschechter Hamburger auf die Welt kam, absolvierte zunächst eine klassische Ausbildung zum Holz- und Steinbildhauer. Um die Welt zu erkunden, machte er sich mit dem Fahrrad nach Afrika auf und landete zunächst in einem Kloster bei München. „Weil meine geografischen Kenntnisse so schlecht waren“, wie er sagt. Engst studierte einige Monate Theologie, hinterließ dem Kloster ein Relief des italienischen Priesters Don Bosco. Nach einer Ausbildung an der Akademie der bildenden Künste genoss Engst seine geistige Erziehung bei dem bekannten Bildhauer Edwin Scharff in Hamburg. Heute umfasst sein Schaffen mehr als 30 Objekte im öffentlichen Raum, dazu kleinere Skulpturen und Intarsien aus Holz.

Skulptur erinnert an Widerstandskämpfer Walter Krämer

Sein persönlichstes Kunstwerk ist jedoch ein zwei Meter hoher Mantel, den er erst vor drei Jahren fertiggestellt und damit eine alte Schuld beglichen hat – kurz bevor er wegen Nierenkrebs operiert wurde. Es ist eine Geschichte, die Georg Engst im Alter von zwölf Jahren widerfuhr und sich fest in seinem Gedächtnis verankert hat. „Ein Verkäufer in einem Milchladen hatte eine Jüdin grob zurechtgewiesen und mich als deutschen Jungen vorgezogen“, erinnert sich Georg Engst. „Sie hat nichts dazu gesagt, aber in ihren Augen konnte ich ihren Wunsch lesen, dass ich eines Tages von dem Unrecht berichten soll, was sich dort abgespielt hat.“

Aus dieser Erfahrung ist der Mantel entstanden, der an den Widerstandskämpfer und den Kommunisten Walter Krämer erinnert. Krämer wurde im Jahr 1933 nach dem Brand des Reichstages zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach seiner Freilassung weigerte er sich, als Spitzel für die Gestapo zu arbeiten und wurde ins Konzentrationslager Buchenwald gebracht. Dort arbeitete der gelernte Schlosser als Pfleger, operierte sogar Menschen, wie Engst berichtet. 1941 wurde Walter Krämer von einem SS-Mann von hinten erschossen. Von diesem Vorfall zeugt ein Loch in der Skulptur. „Ich habe seinem unglaublichen Mut und selbstlosen Handeln ein Denkmal gesetzt“, sagt Engst. „Er hat vielen Menschen das Leben gerettet.“

Kunstliebhaber können jetzt Termine mit Engst vereinbaren

Der Mantel befindet sich derzeit in der Gemeinde Bissee im Kreis Rendsburg-Eckernförde und soll bald in der Galerie Barfuss in Hamburg-Poppenbüttel ausgestellt werden. Dies ist zunächst das letzte Projekt des Künstlers, der sich nur noch auf die Restaurierung älterer Kunstwerke konzentrieren will. Er habe fast die ganze Welt bereist und in erster Linie Museen besichtigt. Doch das Alter mache ihm jetzt zu schaffen. Vor allem die körperliche Arbeit mit schweren Materialien, was wenig gesundheitsförderlich war. Auch eine Verletzung aus jungen Jahren, die er sich bei einem Motorrad-Unfall zuzog, bereite Engst bis heute Probleme beim Laufen.

Doch so richtig in Rente will Georg Engst noch nicht gehen, der seit 1956 als freischaffender Künstler arbeitet. Was auf der einen Seite bedeutet, vogelfrei und ohne finanzielle Absicherung zu sein, mache auf der anderen Seite die Faszination seines Berufes aus. „Wir Künstler sind nicht zu bremsen, sondern produzieren, ohne an morgen zu denken“, sagt Engst. „Uns fehlen einzig der wirtschaftliche Hintergrund und Kenntnisse von Steuern bis zu Buchführung.“

Seine größten Skulpturen kommen nun auf den Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf. Auch die überdimensionalen Einradfahrer werden abgebaut, die noch vor seinem Haus in Jersbek stehen. Sie verkörpern die Möglichkeit des Menschen, sich vorwärts zu bewegen. Von einem Ort zum anderen. Das, was Georg Engst jetzt auch tun wird.

Sie haben Interesse an Kunst von Georg Engst? Von kleinen Bronzereliefs für 500 Euro bis zu meterhohen Statuen zu einem Preis ab 100.000 Euro warten in der Werkstatt in Jersbek noch einige Unikate auf einen neuen Eigentümer. Kunstliebhaber können sich unter der Telefonnummer 040/536 20 77 bei Georg Engst melden und einen Besichtigungstermin vereinbaren.