Glinde. Fans der guten, alten Beatmusik haben sich den Termin längst notiert: Vom 15. bis zum 18. April steigt in Glinde das „3. ClassicBeatFestival“. Organisiert vom Stadtmarketing und der Musikschule Glinde sind während der Glinder Kulturwochen vier Konzerte geplant. Besonderer Höhepunkt: das Konzert der Dire-Straits-Tributeband „dIRE sTRATS“.

„Wolfgang & die Franks“ machen den Auftakt

Mit mehr als 600 Konzerten hat sich die Band, die 2011 den bundesweiten Tribute-Contest in Koblenz gewann, längst fest in der deutschen Musiklandschaft etabliert. Im Vordergrund steht dabei immer ein Sound, der um die Welt ging, mit einer Gitarre, die keiner je vergessen wird, wie es in der Ankündigung heißt: Bandgründer Wolfgang Uhlich gilt vielen Fans als bester Imitator Mark Knopflers, Kopf und Mitgründer der Dire Straits. Die Klassiker „Walk of Life“, „Sultans of swing“ und „Brothers in Arms“ sind fester Bestandteil des Programms, das am Sonnabend, 18. April, von 20 Uhr an im Forum am Oher Weg 24 über die Bühne gehen soll (Eintritt 27 Euro). „Hundertprozent live, keine Hilfsmittel, keine Tricks“, verspricht Hans-Peter Busch vom Stadtmarketing ein pures Konzerterlebnis.

Den Auftakt des „3. ClassicBeatFestivals“ macht am Mittwoch, 15. April, das Trio „Wolfgang & die Franks“. Von 20 Uhr an interpretiert das Glinder/Hamburger Akustik-Trio Songs von Simon & Garfunkel, Crosby, Stills, Nash & Young, CCR und vielen anderen in der Stadtbücherei am Markt 2 (Eintritt 6 Euro). Dazu gibt es Hintergrundstorys zu den jeweiligen Songs und Interpreten.

Auch die Beatles kommen natürlich vor

60 Jahre nach Gründung der „Fab Four“ und 50 Jahre nach Auflösung der Band führt bei einem Beatfestival natürlich kein Weg an den Beatles vorbei. Und so steigt am Donnerstag, 16. April, um 19.30 Uhr mit „The Beatles-Story“ im Gutshaus an der Möllner Landstraße 53 eine musikalische Revue durch die Geschichte der erfolgreichsten Band der Welt.

Für das Konzert im Kaminraum (Eintritt 6 Euro) konnte der Beatles-Experte, Musiker und Diplom-Musiktherapeut Henning Eigenwald gewonnen werden. Mit Gitarre und Gesang präsentiert er die Hits und Songs aus der Hamburger Zeit der Band. „The Beat goes on“ heißt es dann am folgenden Tag, Freitag, 17. April, im TSV-Spiegelsaal (Am Sportplatz 98). Von 20 Uhr an stehen bei diesem Konzert der Musikschule das Gesangsensemble Vocals samt Band und Bläser, die Band Roldsters und die Beatles-Revival-Band Nowhere Men auf der Bühne (Eintritt 20 Euro). „Die goldenen Sechziger laden hier zum Zuhören, zum Träumen und zum Tanzen ein“, kündigt Hans-Peter Busch an.

Der Vorverkauf für alle Konzerte beginnt am Montag, 9. März. Tickets sind erhältlich bei Edeka Meyer (Möllner Landstraße 24), der Bücherkate (Dorfstraße 2) und Juwelier Gustke (Markt 15). Oder auch per E-Mail an tickets.smg.glinde@gmail.com.