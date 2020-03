Konzert in Ahrensburg

Frank Rühmann, Rüdiger Karahn, Benito Battiston, Michael Kelmer und Ralph Schmedeke sind Kramer & Friends. Am kommenden Freitag tritt die Band in Ahrensburgs Kulturzentrum Marstall auf. Besucher des Konzerts können sich auf einen unterhaltsamen Mix aus Folk-, Pop- und Country-Musik freuen.

Konzert Fr 6.3., 20.00, Kulturzentrum Marstall, Reithalle, Lübecker Straße 8, Eintritt kostet 19,- an AK

Klassik in Bad Oldesloe

In der Kreisstadt gibt es am kommenden Sonnabend wieder ein „Konzertchen“. Hinter dem Titel dieser Veranstaltungsreihe verbergen sich Auftritte unterschiedlicher Musiker. Diesmal ist Nel Lewicki in der Peter-Paul-Kirche zu Gast. Die junge Sopranistin präsentiert Werke von Bach, Mozart und Bartholdy.

„Konzertchen“ Sa 7.3., 11.00, Peter-Paul-Kirche, Kirchberg 8, der Eintritt ist kostenlos

Flohmarkt in Ahrensburg

Gebrauchte Kleidung, Kinderwagen, Spielzeug, Bücher und viele weitere Dinge können Besucher eines Abendflohmarkts erwerben, zu dem die katholische Kirchengemeinde Ahrensburg bittet. Am Freitag, 6. März, kann zwischen 18.30 und 21 Uhr im Gemeindesaal gestöbert werden. Ein Teil des Erlöses kommt dem katholischen Kindergarten zugute.

Flohmarkt Fr 6.3., 18.30–21.00, Gemeindesaal, Adolfstraße 1

Vernissage in Aumühle

Die Malerin Claudia Koopmann stellt einige ihrer Werke in Aumühle aus.

Foto: Regina Salm

„Gedachtes und Geschehenes“ – so lautet der Titel einer Kunstausstellung, die am kommenden Sonnabend in Aumühle öffnet. Im Historischen Bahnhof sind dann Gemälde von Claudia Koopmann zu sehen. Die Reinbeker Malerin ordnet ihre Werke der Kunstströmung des magischen Realismus zu.

Vernissage Sa 7.3., 13.30, Historischer Bahnhof, Am Bahnhof 2, Eintritt kostenlos

Kunst in Glinde

Grafiken von Iris Trostel-Santander sind von kommenden Donnerstag an im Glinder Gutshaus zu sehen. Die Werke der Künstlerin aus Halle werden unter dem Titel „His_Story“ der Öffentlichkeit präsentiert. Jan Hosemann hält bei der Vernissage die Laudatio. Kirsten D. Milke vom Kunstverein Glinde begrüßt die Gäste.

Vernissage Do 6.3., 19.30, Gutshaus Glinde, Möllner Landstraße 53, Eintritt kostenlos

Ü40-Party in Bargteheide

Am kommenden Mittwoch ab 21 Uhr geben Oliver Vanselow und Andreas Pappert im Music-Club Teufels ein Konzert ihres neuen Projektes Mocktones. Das Konzert eignet sich für alle Singles über 40 Jahre und kostet zehn Euro Eintritt. Zu erwarten sind Gitarrenklänge, Improvisationen am Keyboard sowie unterschiedliche Musikgenres.

Ü40-Singletreff Mi 4.3, 21.00, Teufels, Hammoorer Weg 26 D, 10,-