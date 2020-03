Oststeinbek. Ein Lastwagenfahrer hat in Oststeinbek einen Dieb überrascht, der gerade dabei war, das Motorsteuergerät aus seinem Fahrzeug auszubauen. Der bislang unbekannte Täter hatte laut Polizei in der Nacht zu Sonntag, 1. März, einen Lastwagen aufgebrochen, der am Rand der Straße Meessen abgestellt worden war.

Der Fahrer erhielt nach Angaben der Polizei ein Signal auf sein Handy, als der Kriminelle die Batterie des Lastwagens abklemmte, eilte daraufhin zu seinem Wagen. Der Verbrecher hatte das Steuergerät zu diesem Zeitpunkt bereits ausgebaut und flüchtete zu Fuß mit seiner Beute. Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Der Dieb soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine normale Statur haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 040/727 70 70 entgegen.