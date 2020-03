Bad Oldesloe. Diverse Schmuckstücke sowie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendeten Kriminelle aus einem Reihenhaus in Bad Oldesloe. Wie die Polizei jetzt mitteilte, brachen die bislang unbekannten Täter am Sonntagvormittag in das Gebäude in der Theodor-Storm-Straße ein. Sie hatten sich über die Rückseite des Hauses gewaltsam Zugang verschafft und es anschließend durchsucht.

Zeugen sollen sich telefonisch melden

Um die Einbrecher aufzuspüren, setzt die Polizei nun auf die Mithilfe von Zeugen. Die Ermittler bitten jeden, der am besagten Tag im Zeitraum zwischen 11 und 12.30 Uhr etwas auffälliges in oder nahe der Theodor-Storm-Straße beobachtet hat, etwa verdächtige Personen oder Fahrzeuge, sich unter der Telefonnummer 04531/50 10 zu melden.