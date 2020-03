Großhansdorf. Entwarnung in Großhansdorf: Der Test einer Frau aus der Waldgemeinde auf das Corona-Virus sei negativ verlaufen, teilte das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn am Montag mit. „Der Verdacht hat sich nicht bestätigt“, so ein Sprecher. Zwei Kitas, die aufgrund des Verdachtsfalls am Montag geschlossen blieben, sollen am Dienstag wieder öffnen.

Die Frau hatte sich bei ihrem Hausarzt gemeldet

Die Frau hatte sich am Freitag auf die neuartige Lungenerkrankung testen lassen, weil sie Symptome aufwies, die auf eine Viruserkrankung hindeuteten. „Sie hatte indirekten Kontakt zu einer Person aus Heinsberg“, sagte Großhansdorfs Bürgermeister Janhinnerk Voß dem Abendblatt. Beide sollen dieselben Büroräume genutzt haben. Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist ein Ehepaar mit dem Corona-Virus infiziert, Hunderte Menschen mussten sich deshalb in Quarantäne begeben.

Die Großhansdorferin hatte sich nach Angaben der Kreisverwaltung am Freitag bei ihrem Hausarzt gemeldet. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt sei dann ein Test vorgenommen worden, dessen Ergebnisse erst am Montag vorliegen sollten. Die Frau, ihr Ehemann sowie die zwei Kinder befanden sich über das Wochenende in häuslicher Quarantäne.

Von den Kita-Eltern gab es viel Verständnis

Bürgermeister Janhinnerk Voß hatte entschieden, dass die Kitas „Neuer Postweg“ und „Wöhrendamm“, in denen die zwei Kinder der Frau betreut werden, vorsorglich geschlossen bleiben. Er betonte, dass es sich um eine „reine Vorsichtsmaßnahme“ gehandelt habe. „Dies erfolgt aus meiner Verantwortung und meiner Fürsorgepflicht gegenüber den Kindern, den Eltern und den Mitarbeitern“, sagte Voß.

Von den Eltern der Kita-Kinder habe es viel Verständnis für die Maßnahme gegeben. „Es gab aufgrund der Schließung keine Beschwerden, im Gegenteil, viele konnten unsere Vorsicht nachvollziehen“, so Voß. Der Verwaltungschef zeigte sich ob des negativen Testergebnisses erleichtert. „Ab Dienstag werden die Kindertagesstätten wieder öffnen“, so der Verwaltungschef. Die Eltern würden schriftlich informiert.