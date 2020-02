Bad Oldesloe. Die Zahl arbeitsloser Menschen im Kreis Stormarn ist im Februar auf 4316 gesunken. Das sind 64 weniger Arbeitssuchende als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin bei 3,3 Prozent. Das sind 0,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit ist sie die zweitniedrigste Februarquote in Folge seit Erhebung der Arbeitslosendaten auf Kreisebene 1997. „Im Februar haben sich weniger Menschen aus einer Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos gemeldet und mehr eine Beschäftigung aufgenommen als im Vormonat. Mit 4316 sind zwar mehr arbeitslose Menschen gemeldet als im Vorjahr, aber ihre Zahl liegt insgesamt weiter auf einem niedrigen Niveau“, sagt Heike Grote-Seifert, Chefin der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe.

Freie Stellen erreichen im Februar mit 2224 neuen Höchststand

„Die Unternehmen im Kreis haben uns in diesem Monat 465 neue sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet. Damit ist die Gesamtzahl der aktuell gemeldeten Stellen auf 2224 gestiegen und hat damit einen Höchstwert für einen Monat Februar erreicht.“ Die meisten neuen Mitarbeitenden würden im Bereich Handel, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe sowie im verarbeitenden Gewerbe gesucht.

Unterbeschäftigungsquote liegt weiterhin bei 4,5 Prozent

Insgesamt sind im Kreis Stormarn derzeit 6027 Menschen auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung. Das bedeutet eine Unterbeschäftigungsquote von 4,5 Prozent, sie entspricht dem Wert des Vormonats. In dieser Quote werden auch jene Arbeitssuchende erfasst, die derzeit arbeitsunfähig erkrankt sind, an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen sowie geflüchtete Menschen, die einen Sprach- oder Integrationskursus oder eine der berufsvorbereitenden Maßnahmen der Arbeitsagentur oder des Jobcenters besuchen. Sie alle werden zusätzlich zu den arbeitslos gemeldeten Menschen in der Statistik zur Unterbeschäftigung erfasst.

Arbeitslosenquote ausgelernter Auszubildender mit 1,9 Prozent auf neuem Tiefstand

Angesichts der bundesweiten „Woche der Ausbildung“ vom 16. bis 20. März wirbt die Agentur für Arbeit Bad Oldesloe für die betriebliche Ausbildung. „Ich kann jungen Menschen nur empfehlen, ihren Fokus auf eine duale Ausbildung zu richten. Sie bietet berufliche Perspektiven und ist zudem der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit. 2019 betrug die Arbeitslosenquote bei Menschen mit einer Berufsausbildung in Stormarn lediglich 1,9 Prozent und ist damit auf einen Tiefstwert gesunken. Bei Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung hingegen lag sie mehr als sechsmal so hoch, nämlich bei 12,1 Prozent“, sagt Grote-Seifert.

Mehr Ausbildungsstellen in Stormarn als im Vorjahr

Aktuell seien der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe von Stormarner Unternehmen bereits 1310 Ausbildungsstellen für den kommenden Ausbildungsbeginn gemeldet worden, 104 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Jugendliche, die im Sommer ihren Schulabschluss machen, sollten sich jetzt an die Berufsberatung der Agentur für Arbeit wenden. Sie hilft dabei, sich im breiten Angebot von 325 Ausbildungsberufen zu orientieren.

Dualer Studiengang bei Auszubildenden mit Hochschulreife beliebt

„Anders als viele glauben, ist eine betriebliche Ausbildung keine Sackgasse“, so die Agenturchefin. Deshalb sei eine duale Ausbildung auch für Abiturienten anstelle eines Studiums interessant. „So besteht nach einer Ausbildung die Möglichkeit der Weiterbildung zum Meister- und Technikerabschluss oder zum Betriebswirt, der den Aufstieg in Führungspositionen eröffnet. Oder man kombiniert gleich Ausbildung und Studium in einem Dualen Studiengang.“ Dieser Weg erfreue sich sowohl bei Jugendlichen mit Hochschulreife als auch Unternehmen zunehmender Beliebtheit.