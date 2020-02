Bargteheide. Der Trägerverein des Kleinen Theaters Bargteheide muss sich seiner Sache sehr sicher sein, wenn eine kurzfristige Vertragsverlängerung plötzlich doch warten kann. Schließlich weiß er gleich mehrere Fraktionen fest an seiner Seite. Allerdings muss die Frage gestattet sein, wie unabhängig CDU, FDP und Wählergemeinschaft angesichts ihrer parteipolitischen und privaten Verflechtungen mit dem Verein tatsächlich agieren.

Verein spiele sich wie der Herr im Haus auf

Unabhängig davon ist dem gemeinen Bürger nur schwer zu vermitteln, warum ein Treuhandvertrag zu einem öffentlichen Gebäude, das in beträchtlichem Umfang mit Steuergeld betrieben wird, stets hinter verschlossenen Türen beraten werden muss.

Nach allem, was bislang bekannt ist, will der Trägerverein weitgehend freie Hand in der Art und Weise, wie er das Kleine Theater zu führen gedenkt. Und lehnt notwendige Leistungs- und Finanzvereinbarungen, wie sie in anderen Kommunen üblich sind, größtenteils ab.

Der Verein ist zwar nicht Eigentümer, spielt sich aber trotzdem wie der Herr im Haus auf, der nach eigenen Regeln schaltet und waltet. Prämissen und Leitlinien vorzugeben, ist die vornehme Pflicht von Verwaltung und Kommunalpolitik. Augenhöhe sieht anders aus.