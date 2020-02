Grosshansdorf. Was wäre, wenn Rockstar Buddy Holly nie in das Flugzeug gestiegen wäre, in dem er und seine Band 1959 ums Leben kamen? Bei einer Sondervorstellung im Waldreitersaal in Großhansdorf versuchen fünf Künstler aus dem Kreis des Hamburger Erfolgsmusicals „Buddy“ (1994-2001), diese Frage zu beantworten. „Buddy Forever“ heißt die Produktion, die um Hauke Wendt von der Musicalschule in Ahrensburg entstanden ist.

Sein früher Tod machte Buddy Holly zur Legende

„Er hat viele Hits in einer extrem kurzen Zeit geschrieben und es wären wohl noch viele weitere entstanden“, sagt Hauke Wendt, der mit Marko Formanek, Torben Widdermann, Stephen Sieverking und Volker Schwanke in Hamburg in den 90er-Jahren die Geschichte der Legende im Musical „Buddy“ nacherzählte. Holly, Rock-’n’-Roll-Musiker und Songschreiber, brachte es in einer Karriere von nur zwei Jahren mit vielen Songs in die Charts. Zu den bekanntesten Hits gehören „That’ll be the Day“, „Peggy Sue“, „Oh Boy!“ und „It Doesn’t Matter Anymore“.

Am 3. Februar 1959 stürzte Buddy Holly mit weiteren Bandmitgliedern auf dem Weg zu einem Gig in Mason City (Iowa) mit einem Flugzeug ab. Sein früher Tod machte ihn zur Legende. Inspiriert von Buddy Holly, anderen Bands wie ACDC, den Beatles, Solokünstlern wie Falco, Sting, George Michael und Robert Palmer geht das Quintett auf eine Reise durch eine Diskografie, die es nie gab. Zu sehen ist die Vorstellung als Fortsetzung von „Buddy Holly Reloaded“. Mit dieser Show gingen die Musiker zehn Jahre lang auf Tournee. „Der versierte Zuhörer wird immer etwas wiedererkennen“, sagt Wendt.

Harloff machte sich einen Namen als Schauspieler

In Großhansdorf bekommt Hauke Wendt Verstärkung von Schauspieler Fabian Harloff. Er wird das Quintett bei der Sondervorstellung ergänzen. „Vor 35 Jahren stand ich das erste Mal auf einer Bühne, das war im Waldreitersaal mit dem Chor des Emil-von-Behring-Gymnasiums“, sagt der 50-Jährige, der in Großhansdorf aufgewachsen ist. Auf das Wiedersehen mit dem Ort, an dem seine Bühnenkarriere begonnen hat, freue er sich sehr. Harloff machte sich einen Namen als Schauspieler in deutschen TV-Serien und Filmen, arbeitet außerdem als Synchronsprecher und Musiker. 2019 erschien sein neues Album „Auf dem Land“, am 20. März folgt mit „Ich vermiss dich nicht (Missing you)“ eine neue Single, die Harloff bei „Buddy Forever“ singen wird.

Wendt, Harloff und die anderen Ensemblemitglieder haben seit ihrer gemeinsamen Zeit beim Buddy-Musical immer wieder bei Projekten zusammengearbeitet. Unter anderem bei dem interaktiven Musikkrimi im Retro-Hörspielformat „Mord am Mikro“. Hauke Wendt: „Buddy Holly ist aber die Klammer, die uns zusammenhält.“

Buddy Forever: Freitag, 24. April, 20 Uhr, Waldreitersaal Großhansdorf (Barkholt 64). Tickets für 20 bis 28 Euro (plus Gebühr) im Vorverkauf über www.kulturring-grosshansdorf.de und www.shop.luebeck-ticket.de.