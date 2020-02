Bad Oldesloe. Wenn Angelika Reichel oder eines ihrer Vereinsmitglieder zu Besuch kommt, wird bald jemand sterben. Der Oldesloer Hospizdienst „Da Sein“ steht Menschen bei, die sich am Ende ihres Lebens befinden. Jetzt gehen die Sterbebegleiter eine Kooperation mit dem Kultur- und Bildungszentrum (KuB) ein, um Tod und Trauer in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Denn noch immer ist das Thema ein Tabu.

KuB-Managerin spricht von langfristiger Zusammenarbeit

„Niemand setzt sich gern mit dem eigenen Ableben auseinander. Ich habe schon 90-Jährige getroffen, die verdrängen, dass sie sterben werden“, sagt Sterbebegleiter Peter Kuhlen. Vor anderthalb Jahren hat der Oldesloer einen Kursus belegt, in dem er lernte, Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt auf den Tod vorzubereiten. „Es gibt wahnsinnig viele Berührungsängste“, sagt Kuhlen. Dabei sei es wichtig, frühzeitig alle Vorkehrungen zu treffen, bevor es dafür an Kraft fehle. Deshalb ist der Verein jetzt an das KuB in Bad Oldesloe herangetreten. KuB-Managerin Inken Kautter: „Wir wollen eine langfristig angelegte Kooperation. Mindestens einmal im Jahr wird es bei uns eine Veranstaltung des Vereins geben.“ Mit Ausstellungen und Theaterstücken will „Da Sein“ das Sterben ins Gespräch bringen.

Bei Sterbebegleitung spiele auch Humor eine große Rolle

Dabei will der Verein, der derzeit zehn Menschen beim Sterben begleitet, dem Tod und der Trauer auch mit Humor begegnen. „Bei der Auseinandersetzung mit dem Sterben geht es ja nicht nur um Trauer und Verlust, sondern auch um Freundschaft, Beziehungen und Liebe, die glücklichen Momente im Leben“, sagt Angelika Reichel, Vorsitzende des Hospizvereins. Und in der Sterbebegleitung spiele daher auch Humor eine große Rolle.

Zum Auftakt gibt es ein Impro-Theater, der Eintritt ist frei

Zum Auftakt hat der Verein ein Impro-Theater eingeladen. Die zwei Frauen von „Die Tabutanten“ setzen sich im Programm „Sie werden lachen, es geht um den Tod“ (Freitag, 13. März, 20 Uhr, KuB, Eintritt frei) mit den Themen Leben, Tod, Trauer und Liebe auseinander. Unterstützt wird die Kooperation von der Sparkassen-Sozialstiftung. Geschäftsführerin Wiebke Watzlawek: „Bei der Idee, dem Tod mit Humor zu begegnen, habe ich erst gestutzt. Aber ich glaube, das wird eine wundervolle Sache.“

Wer sich für den Verein oder eine Ausbildung zum Sterbebegleiter interessiert, kann sich auf www.hospizbewegung-od.de informieren.