Komödie in Bargteheide

Die Komödie an der Steinstraße aus Düsseldorf gibt ein Gastspiel in Bargteheide. Das Ensemble spielt den beliebten Kömödienklassiker „Drei Männer im Schnee“ (Foto) von Kästner. Drei Männer unterschiedlicher Herkunft freunden sich unter höchst turbulenten Umständen miteinander an.

Komödie Di 3.3., 20.00, Kleines Theater, Hamburger Straße 3, Karte im Vvk. 27,–/29,– (Erm.) unter www.kleines-theater-bargteheide.de

In Eicheder Kirche ertönen Gongkompositionen

Musiker Peter Heeren beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Gongs und ihren Klangwirkungen. In seinen Konzerten bringt er Gongkompositionen von Lisa Bazelaire zu Gehör. Deren Werke präsentieren die reichen Facetten zu Klangbildern und -räumen.

Konzert Sa 14.3., 17.00, Kirche Eichede, Kirchenstraße 10, Karte 10,– im Vvk.: Kirchenbüro Eichede, in Mollhagen: Frischemarkt Kramp, Hauptstraße 1, 12,– an Abendkasse

Bad Oldesloe lädt zum Faschingstanz ein

Die Stadt Bad Oldesloe bittet zum Tanz. Der gesellige Nachmittag steht ganz im Zeichen des närrischen Treibens. Je mehr Besucher im Kostüm kommen oder sich mit Karnevalsaccessoires schmücken, desto besser. Singen, Tanzen und Schunkeln gehören dazu. Harry Heldt sorgt für Livemusik. Frische Berliner und Getränke stehen bereit.

Tanztreff Fr 28.2., 14.00, Bürgerhaus, Mühlenstraße 22, Eintritt frei

Kursus an der VHS Ahrensburg: So kann man Arbeit besser managen

Ein Kursus der Volkshochschule (VHS) Ahrensburg bietet Hilfestellung für alle, die eine klare Arbeitsstruktur vermissen. Es geht darum, sich realistische Ziele zu setzen, Tätigkeiten zu priorisieren und strukturiert vorzugehen. Anmeldungen sind bis Freitag, 28. Februar, unter www.vhs-ahrensburg.de möglich. Infos: Tel. 04102/80 02 11.

Kursus Fr 13.3., 17.00–20.15, und Sa 14.3., 10.00–17.00, VHS, Bahnhofstraße 24, Gebühr 73,50

Benimm-Kursus für Hunde in Bad Oldesloe

Viele Halter wünschen sich eine praxisorientierte Grundausbildung für ihren Hund. In einem Benimm-Kursus des Oldesloer Vereins für Deutsche Schäferhunde lernen die Tiere die wichtigsten Kommandos und das richtige Verhalten in der Gruppe.

Kursus Start Mi 15.4., 18.30, 6-mal 2 Stunden, Vereinsgelände, Pölitzer Weg, Gebühr 100,–, Anmeldung und Teilnahmevoraussetzungen unter www.schaeferhunde-badoldesloe.de

Ahrensburg: Konzert der Preisträger von „Jugend musiziert“

Der Förderverein St. Johannes plant ein Konzert mit jungen Musikern. Die Mitwirkenden haben im Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ 2020 erste Preise gewonnen. Bevor sie sich im Landeswettbewerb präsentieren, kann das Publikum in Ahrensburg sich an ihrem Spiel erfreuen.

Preisträgerkonzert Sa 29.2., 17.00, St.-Johannes-Kirche, Rudolf-Kinau-Straße 19, Eintritt frei, Spenden für den Erhalt der Kirche erbeten