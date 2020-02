Trittau. Wenn Gitarrist Dave Goodman und Schlagzeuger Martin Röttger alias Groove Minister ein Konzert geben, wissen sie nicht immer bis ins Detail, wie sich der jeweilige Auftritt verkaufen wird. Denn das hängt zu einem gewissen Teil vom Publikum und dem jeweiligen Spielort ab. Am Sonnabend, 29. Februar (20 Uhr), ist das Duo in der Trittauer Wassermühle zu Gast.

Die Musiker haben sich vor zehn Jahren kennengelernt

Martin Röttger, der zum wiederholten Male in der Wassermühle spielt, kennt die Akustik vor Ort. Er sagt: „Wir lassen uns stark von der Atmosphäre inspirieren.“ Viel Holz, ein bestuhlter Raum – das biete die Möglichkeit, „sehr konzertant, dynamisch, aber auch filigran zu spielen“. Bei Konzerten gestalte das Duo die Songs musikalisch freier. Außerdem nutze es die Auftritte, um die perfekte Form der für das nächste Album geplanten Nummern zu finden, sie „rund zu spielen“. So ergäben sich unterschiedliche Versionen desselben Titels, die sich manchmal selbst für die Musiker überraschend entwickelten. Und wer weiß: Vielleicht entsteht ausgerechnet in der Wassermühle die ultimative Fassung eines der neuen Songs.

Kennengelernt haben sich die Musiker vor etwa zehn Jahren. Zeitweise traten sie gemeinsam mit Steve Baker im Trio auf. Als der kanadische Gitarrist, Sänger und Songwriter Goodman 2017 sein Soloalbum „Cut To The Chase“ plante, holte er Martin Röttger ins Studio. „Da haben wir gemerkt, wie gut das musikalisch passt“, sagt Röttger. Das Programm bestehe zu 95 Prozent aus Titeln, die Goodman geschrieben habe. Dessen oft sehr persönlich gefärbten Songs spiegeln Bilder seines Lebens und seiner Reisen wider.

Keltische Musik, Jazz, Blues, Americana und Country-Pop

Es ist nicht einfach, die Musik der beiden zu beschreiben. Wesentlich leichter ist es, die Stile zu benennen, bei denen sie sich bedient: In die Stücke finden keltische und Westcoast-Elemente, Country-Pop, Americana, Jazz und Blues Eingang.

Röttger gilt als Experte in Sachen Cajón. Durch deren vielseitige Einsatzmöglichkeiten lässt sich durch das auch als Kistentrommel bezeichnete Perkussionsinstrument sogar ein Schlagzeug ersetzen. Röttger hat in mehr als 25 Jahren Praxis das Cajón-Spiel perfektioniert und seinen ganz eigenen Stil entwickelt.

Gleiches gilt für den Singer-Songwriter Goodman, dessen Gitarrenspiel von exzellentem Ruf ist. Im Zusammenklang mit seiner unverkennbar bluesgefärbten Stimme und dem Rhythmus der Cajón entsteht ein vielfältiger Sound, mit dem sich Stimmungen von entspannt über angeregt bis zu leidenschaftlich abbilden lassen. Das Trittauer Publikum erwartet ein abwechslungsreicher Abend mit zwei brillanten Musikern, die auch zwischen den Songs mit viel Humor für Unterhaltung sorgen.

Konzert: Sa 29.2., 20.00, Trittauer Wassermühle, Am Mühlenteich 3, Karte 15,–, Vvk. im Buchladen Anja Wenck, Poststraße 31, oder AK