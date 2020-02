Konzert in Bargteheide

Der Sänger und Gitarrist Jörn Jasper alias Jay Jay spielt Rock- und Pop-Cover der vergangenen Jahrzehnte. Außerdem Countrysongs, wobei er eine Vorliebe für Titel von Johnny Cash hat. Beim Konzert in Bargteheide kommt zudem ein Looper zum Einsatz. Live bespielt, unterstützt er die improvisierten Soli des Musikers.

Konzert Do 27.2., 21.00, Livemusik-Club Teufels, Hammoorer Weg 26, Eintritt frei, Hutspende für Musiker

Lesung in Ahrensburg

Schauspieler Siegfried W. Kernen liest in Ahrensburg die russischen Erzählungen „Die Nase“ und „Wieviel Erde braucht der Mensch?“. Pianistin Inessa Tsepkova und Flötist Martin Karl-Wagner begleiten die Lesung mit Werken von Tschaikowsky, Rubinstein und von Wilm.

Musikalische Lesung Sa. 29.2., 17.00, Marstall, Lübecker Straße 8, Karte 17,– im Vvk.: Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3 a

Konzert in Bad Oldesloe

Beim gemeinsamen Konzert der Oldesloer Musikschule und des Vereins Klngstdt können junge Musiker und neue Talente aus Bad Oldesloe und Umgebung ihr Können vor Publikum präsentieren. Geplant ist ein abwechslungsreicher Abend mit Musik aus unterschiedlichen Genres.

Konzert Sa 29.2., 20.00, Kultur- und Bildungszentrum, Beer-Yaacov-Weg 1, Karte 7,–/5,– (erm.), Vvk. vor Ort, unter www.kub-badoldesloe.de

Konzert in Ahrensburg

Der Chor Vocalis plant je ein Konzert in Ammersbek-Hoisbüttel und Ahrensburg. In wehmütigen, heiteren und leidenschaftlichen Klängen besingt der Chor die Wechselfälle der Liebe. Violinistin Nina König und Pianist Manuel Strube ergänzen das Programm mit Instrumentalmusik.

Konzerte So 1.3., 16.00: Tobias-Haus Ahrensburg, Am Hagen 6, So 8.3., 17.00: Haus am Schüberg, Wulfsdorfer Weg 33, Eintritt frei

Kabarett in Bad Oldesloe

William Wahl verbindet in seinem kabarettistischen Programm „Wahlgesänge“ in Bad Oldesloe Melancholie, Humor und sarkastische Seitenhiebe mit musikalischer Finesse. Mühelos schafft er den Übergang von Dur zu Moll und führt sein Publikum unterhaltsam und beschwingt durch die Untiefen des Lebens.

Kabarett Mi 26.2., 19.30, Kultur- und Bildungszentrum (KuB), Beer-Yaacov-Weg 1, Eintritt 20,50/16,50

Börse in Bargteheide

Bei der Zierfisch- und Pflanzentauschbörse des Aquarien-Terrarien-Vereins Bargteheide bieten Züchter ihre Tiere und Wasserpflanzen in etwa 80 Becken an. Im Angebot sind zudem kostenlose Tests von mitgebrachten Aquariumwasserproben und die Vereinsmitglieder beraten bei Problemen.

Börse Sa 29.2., 14.00–16.00, Mehrzweckhalle der Albert-Schweitzer-Schule, Eingang über Lindenstraße, Tagesmitgliedschaft Erw. 1,–, Ki. frei