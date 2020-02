Stormarn. Ein 95 Jahre alter Mann ist am Montagabend mit seinem Auto gegen einen Traktor gefahren und an seinen Verletzungen gestorben. Der Zusammenstoß ereignete sich bei Schneefall auf der Landesstraße 220 zwischen Köthel und Koberg (Kreis Herzogtum Lauenburg), wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Demnach sei der 95-Jährige gegen 18 Uhr aus Köthel kommend in Richtung Koberg gefahren. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Fahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Traktor. Durch die Wucht des Zusammenstoßes sei das Auto an den rechten Fahrbahnrand geschleudert worden und 30 Meter entfernt zum Stehen gekommen.

Zusammenstoß mit Traktor: 95-Jähriger stirbt am Unfallort

Der 95-Jährige sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt gewesen. Einsatzkräfte haben den Mann zwar aus seinem Fahrzeug befreien können, er sei jedoch wenig später an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Wie die Polizei mitteilte, blieb der 38-jährige Traktor-Fahrer unverletzt. Die L220 musste für rund fünf Stunden gesperrt werden.