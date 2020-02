Glinde. Im Fall der Glinder Babyleiche gibt es neue Hoffnung, die Identität des Kindes zu klären. Die Leiche wurde am 22. März vergangenen Jahres im Gellhornpark gefunden.

Glinder Babyleiche: Über 300 Frauen bei DNA-Test

Bei der DNA-Reihenuntersuchung im Schulzentrum am Oher Weg gaben 322 Mädchen und Frauen im Alter von 13 bis 48 Jahren eine Speichelprobe ab. 530 hatte die Polizei per Schreiben dazu aufgefordert. Die ausgewählten Personen leben alle im Umkreis des Fundortes und stammen aus 37 Nationen mit 31 verschiedenen Amtssprachen.

Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft in Lübeck wird es „einige Wochen in Anspruch nehmen“, bis die Proben untersucht sind. Überprüft werden auch Atteste von Glinderinnen, die nachweisen sollen, dass diese in der Zeit zwischen September 2018 und März 2019 nicht schwanger gewesen sind. „Es haben sich auch Frauen gemeldet, die gern eine Speichelprobe abgeben wollten, aber verhindert waren. Hier werden individuelle Termine geprüft und angeboten“, sagte Oberstaatsanwalt Christian Braunwarth am Montag.

Rechtsmedizinerin: Junge ist etwa zwei Monate zu früh geboren

Den toten Säugling hatte ein Sechstklässler während einer Müllsammelaktion gefunden. Das Baby war in ein blaues Handtuch eingewickelt und halb im Waldboden vergraben, wo es knapp zwei Wochen gelegen habe. Weder Spuren am Fundort führten zu den Eltern noch ein DNA-Abgleich. Ermittler überprüften mit einer Probe des Kindes, ob dessen Mutter und Vater in der DNA-Analyse-Datei des Bundeskriminalamtes erfasst sind. Zudem waren Polizisten mehrmals in Glinde unterwegs und verteilten Plakate mit einem Zeugenaufruf, klebten diese an Bushaltestellen und Stromkästen.

Rechtsmediziner gehen davon aus, dass der hellhäutige Junge etwa zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen war. Laut der Experten dürfte er nicht länger als zwei Wochen in dem Waldstück gelegen haben. Die Ermittler gaben ihm den Namen Leander. Das Baby wurde am 10. April auf dem städtischen Friedhof beigesetzt.