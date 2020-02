Prozess in Lübeck

Ein Sporttrainer aus Stormarn steht wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes vor dem Landgericht Lübeck. Zwischen 2012 und 2015 soll der 73-Jährige ein Mädchen berührt und zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Bei der ersten Tat war das Kind erst acht Jahre alt. Am Mittwoch will das Landgericht ein Urteil in dem Verfahren fällen.

Prozess Mi 26.2., 9.00, Landgericht, Schwartauer Landstraße 9–11

Parkplatz-Diskussion in Ahrensburg

Im Umweltausschuss sind die Pläne der Verwaltung für den provisorischen Parkplatz auf dem Stormarnplatz durchgefallen. Die Politiker waren mit der angedachten Zu- und Abfahrt über die Stormarnstraße unzufrieden. Nun schlägt die Verwaltung vor, den Verkehr größtenteils über die Klaus-Groth-Straße abzuwickeln.

Stadtverordnetenversammlung Ahrensburg Mo 24.2., 19.30, Marstall, Lübecker Straße 8

Wohngebietinfos in Oststeinbek

Die Firma Bauland möchte in Oststeinbek ein gemischtes Quartier mit Wohnungen und Häusern schaffen. Sie hat ein Konzept erarbeitet, das 250 Einheiten umfasst. Mit dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan kann die Politik das Projekt auf den Weg bringen, die Zahl der Gebäude immer noch reduzieren.

Bauausschuss Oststeinbek Mo 24.2., 19.00, Bürgersaal, Möllner Landstraße 22

Theater-Debatte in Bargteheide

Die Debatte um die Ausgestaltung eines neuen Betreibervertrags zwischen dem Verein Kleines Theater und der Stadt geht in die nächste Runde. Noch immer gibt es keine Einigung zu grundsätzlichen Prämissen und Eckpunkten. Unter anderem wird nach wie vor über die Notwendigkeit einer Evaluation und die Fixierung von Kulturleitlinien gestritten.

Hauptausschuss Mi 26.2., 18.30, Ratssaal, Rathausstraße 24-26

Bauausschuss in Großhansdorf

Die LungenClinic möchte ihr Bettenhaus aus dem Jahr 1958 durch einen Neubau ersetzen. Dafür ist eine Änderung des B-Plans für das Areal am Wöhrendamm notwendig. Im Bau- und Umweltausschuss wollen die Politiker jetzt den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den neuen Bebauungsplan fassen.

Bau- und Umweltausschuss Großhansdorf Di 25.2., 19.00, Sitzungssaal Rathaus, Barkholt 64

Fußball in Lübeck

Nach dreimonatiger Winterpause greifen auch die Fußballer des SV Eichede wieder ins Geschehen der Oberliga Schleswig-Holstein ein. Der Tabellensechste startet am Sonnabend beim viertplatzierten VfB Lübeck II in den zweiten Teil der Saison. Kreisrivale SV Preußen Reinfeld hat nach dem 1:3 bei Eutin 08 am Sonntag Spitzenreiter SV Todesfelde zu Gast.

VfB Lübeck II – SV Eichede Sa 20.2., 14.00, Bei der Lohmühle