Bad Oldesloe. Reinhold Beckmann hat viele Facetten. Der bekannte Moderator, Journalist und Sportkommentator tritt seit einigen Jahren vermehrt als Musiker und Sänger in Erscheinung. „Von kleinen Macken und großen Gefühlen“ heißt das Programm, mit dem das Reinhold Beckmann Duo, zu dem auch der Gitarrist Johannes Wennrich zählt, am Sonntag, 1. März (17 Uhr), im Kultur- und Bildungszentrum (KuB) in Bad Oldesloe zu Gast ist.

Musikalisch wurde Beckmann durch die Beach Boys geprägt

Beckmann, der seine Rolle eher als die eines Geschichtenerzählers anstatt eines Singer-Songwriters definiert, sagt: „Als Duo aufzutreten, macht wahnsinnig viel Spaß.“ Seine warme, leicht raue Stimme verleiht mal leisen, dann wieder mitreißenden Gitarrenklängen Seele, die Songs changieren zwischen Folk, Country und Pop. Im Alter von 14 oder 15 Jahren begann Beckmann mit dem Gitarrenspiel. „In der Schule hatten wir damals einen charismatischen Lehrer.“ Der ihn förderte. Beckmann spielte mit einer Schülerband in Kirchen. Etüden zu spielen konnte ihn zwar nicht auf lange Sicht fesseln. Doch noch heute wirke sich die einmal erlernte klassische Technik auf sein Gitarrenspiel aus.

Musikalisch wurde das „Hippiekind“ (O-Ton Beckmann) in Jugendjahren durch die Beach Boys geprägt, deren Platten seine älteren Brüder rauf- und runterspielten. Später kamen die legendären Woodstock-Songs hinzu und die zu jener Zeit florierende deutsche Liedermacherszene mit Musikern wie Reinhard Mey oder Hannes Wader. Auch wenn er keine Musikerkarriere einschlug, blieb er dem Instrument treu, spielte „phasenweise viel“ darauf.

Initialzündung für Auftritteals Musiker war „Inas Nacht“

Als er im Fernsehformat „Inas Nacht“ als allererster Gast auftrat, musste er mit ihr ausgerechnet einen Bossa nova zum Besten geben („da verbiegst du dir als Gitarrist schon mal die Finger“). Im Anschluss überredeten ihn zwei Musiker aus Inas Band, gemeinsam ein Probenwochenende in Steinhorst zu verbringen. „Dort sind die ersten Stücke entstanden“, erzählt Beckmann. Das war vor neun Jahren, inzwischen hat er sein zweites Album „Freistil“ herausgebracht. Melodien, die im Gedächtnis bleiben, treffen darin auf berührend persönliche Texte. Die kommen leicht daher, sind aber alles andere als oberflächlich. Nie gleitet er ins Beliebige ab.

Ob es um Liebe, Schwächen, Erinnerungen oder politische Inhalte geht: Beckmann überzeugt durch Authentizität, wirkt mal gedankenversunken, dann wieder heiter, spart kritische Töne nicht aus. Geschichten erzählt er nicht nur in, sondern auch zwischen seinen Songs. Den Besuchern des Oldesloer Konzertes verspricht Beckmann schon jetzt: „Sie werden glücklich, amüsiert und nachdenklich nach Hause gehen.“

Konzert: So 1.3., 17.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Karte 23,50/17,50 im Vvk.: im KuB, unter Tel. 04531/50 41 99 und www.kub-badoldesloe.de