Autounfall Zwei Menschen werden bei Frontalcrash in Grönwohld verletzt

Mit völlig zertrümmerter Front steht der graue Smart nach dem Unfall nahe der Kreuzung in Grönwohld – der Wagen hat nur noch Schrottwert.

Am Sonntagmorgen prallten in der Gemeinde an der Kreuzung Dorfstraße/Bahnhofstraße zwei Autos zusammen. Ein Fahrzeug hat nur noch Schrottwert.