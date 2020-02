Trittau. Frieda ist ein quirliger Mischlingshund, der gern mal ohne Leine herumtollen würde. Doch in Trittau darf Halter Michael Happe ihn nicht von der Leine lassen – noch nicht. Denn bald soll es eine Fläche geben, auf der Hunde frei herumlaufen dürfen. Das hat der Bau- und Umweltausschuss auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Spender von Hudekotbeuteln soll aufgestellt werden

Bürgermeister Oliver Mesch freut sich über die Entscheidung, sagt: „Der Wunsch nach einem Hundeauslauf war ständiges Thema in den Bürgersprechstunden.“ Zu den Bürgern, die Bedarf signalisierten, gehörte auch Michael Happe. Mesch sah Handlungsbedarf, beauftragte Verwaltungsmitarbeiter Frank Hannemann mit der Suche nach einer geeigneten Fläche. Erst die 20. erwies sich als geeignet. Die Wiese, die bereits vielfach von Hundehaltern genutzt wird, liegt am Lehmbeksweg direkt an der Kleingartenanlage, erstreckt sich links vor deren Eingang. Der Vorsitzende des Kleingartenvereins Sven Höper hatte das 1600 Quadratmeter große Areal zur Nutzung als Freilauf vorgeschlagen. Pächter ist der Verein, mit dem eine entsprechende Änderung des Pachtvertrags noch abgestimmt werden muss.

Für Michael Happe ist die Wiese „ein Träumchen“. Er sagt: „Die Hunde stören hier niemanden, es gibt keine Probleme mit Nachbarn.“ Öffnungszeiten müssten noch festgelegt werden. Zum artgerechten Toben, Spielen und Trainieren von Sozialverhalten sei das Gelände ideal. Es müsse allerdings Regeln geben, welche die Nutzer mit dem Betreten des Areals akzeptierten. Höper: „Wir appellieren an die Verantwortung der Hundehalter, die Hinterlassenschaft ihrer Tiere zu entsorgen.“ Dazu soll ein Spender von Hundekotbeuteln direkt am Gelände aufgestellt werden.

Hundehalter sollen miteinander vernetzt werden

Happe ist bereit, sich für das Projekt zu engagieren. „Ich laufe hier dreimal am Tag entlang, da kann ich auch nach dem Rechten sehen.“ Es stärke das Vorhaben, wenn „alle gleich mit anpacken“. Beispielsweise bei Arbeiten wie der Einzäunung des Geländes oder dem Aufstellen einer Sitzbank. Laut Bürgermeister Mesch ist der nächste Schritt, die Hundehalter miteinander zu vernetzen. Dazu will er einen öffentlichen Aufruf starten und ein erstes Treffen ansetzen.

Die Zahl der in der Gemeinde angemeldeten Hunde beläuft sich aktuell auf etwa 600. Sven Höper sagt: „Dieser Naherholungsbereich wird mit dem Hundeauslauf und der noch anzulegenden Streuobstwiese aufgewertet. Damit schaffen wir etwas für alle Bürger.“