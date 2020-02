Konzert in Bargteheide

Die Band Slowhand spielt Songs von Eric Clapton und solche, an denen er beteiligt war. Das Repertoire reicht von den Anfängen in den Sechzigerjahren bis zu aktuelleren Stücken. Sebastian Bunge, Stephan Rauhut, Peter Kistmacher, Volker Martinen und Jörg Metzner präsentieren die stilistische Vielfalt ihres Vorbilds.

Konzert Sa 22.2., 21.00, Livemusik-Club Teufels, Hammoorer Weg 26, Eintritt frei, Hutspende für Band

Taizé in Kuddewörde

Das Taizé-Team der Kirchengemeinde Kuddewörde lädt zum Taizé-Gottesdienst ein. Dabei können die Besucher in der von Kerzen erleuchteten Kirche zur Ruhe kommen. Einfache meditative Gesänge wechseln mit Stille und gemeinsamen Gebeten ab. Im Anschluss gibt es Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee mit dem Taizé-Team ins Gespräch zu kommen.

Taizé-Gottesdienst So 23.2., 10.00, Andreaskirche, Am Brink 2a

Quizzen in Bad Oldesloe

Das Familienzentrum Oase gestaltet einen Quiz- und Klönnachmittag im Bürgerhaus Bad Oldesloe. Bei diesem Treffen geht es darum, eine schöne und abwechslungsreiche Zeit in Gemeinschaft zu verbringen, Spaß zu haben und nebenbei beim Denksport das Gedächtnis zu trainieren.

Quiz- und Klönnachmittag Di 25.2., 14.30–16.00, Bürgerhaus, Mühlenstraße 22, kostenfrei, Infos unter Tel. 04531/67 08 48

Wanderung von Barsbüttel aus

Der Bürgerverein Barsbüttel wandert zum Erholungsgebiet Niendorfer Gehege. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelangt die Gruppe zum U-Bahnhof Lattenkamp. Von dort führt die etwa achteinhalb Kilometer lange Strecke entlang der beiden Bäche Tarpenbek und Kollau Richtung Gehege.

Wanderung So 23.2., 10.00, Treff Rewe-Parkplatz, Am Akku 5, Teilnahme 3,– plus Fahrtkosten. Anmeldung/Infos: Telefon 0176/48 15 14 13

Kursus in Grosshansdorf

Wer Prüfungsangst hat, leidet in den betreffenden Situationen unter körperlichen Symptomen und spezifischen Blockaden. Die Volkshochschule Großhansdorf zeigt in einem Kursus an drei Terminen „Wege aus der Prüfungsangst“ auf.

Kursus ab Fr 28.2., 17.00–19.00, Friedrich-Junge-Schule, Sieker Landstraße 203a, Gebühr 30,80, Anmeldung: Tel. 04102/65600 oder unter info@vhs-grosshansdorf.de

Vortrag in Ahrensburg

In der Vortragsreihe „Digitalisierung: Warum?“ beschäftigen sich die beiden Referenten Matthias Moser und Prof. Christian Sina mit der „Ernährung der Zukunft“. Neue Analyseverfahren sollen individuelle Ernährungstherapien ermöglichen, beispielsweise bei Adipositas.

Vortrag Di 25.2., 19.30, Kulturzentrum Marstall, Lübecker Straße 8, Karte 5,–, Vvk.: Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3a, und an der AK