Reinbek. Nach den schrecklichen Morden von Hanau mit rassistischem Hintergrund – dort hatte ein 43-Jähriger neun Menschen mit ausländischen Wurzeln, außerdem seine Mutter und dann sich selbst erschossen – macht die Reinbeker Flüchtlingsinitiative mobil. Sie organisiert für diesen Sonnabend, 22. Februar, eine Menschenkette gegen Rassismus. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Feuerwehrwache an der Klosterbergenstraße.

„Die Ermordung des Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der Anschlag auf die Synagoge in Halle sowie jetzt Hanau sollten uns alle aufwachen lassen“, sagt Initiativenmitglied Bernhild Ziehm. „Rechtsextremismus sowie Antisemitismus sollten in Reinbek, Glinde oder wo auch immer keinen Platz haben“, so Ziehm. Die Menschenkette soll mindestens vom Sachsenwaldgymnasium bis zum Rathaus reichen. Die Veranstaltung ist genehmigt. Zuletzt hatten viele Reinbeker gegen eine AfD-Veranstaltung im Schloss protestiert.