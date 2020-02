Reinfeld. Mehrere Hundert Haushalte hatten am Donnerstagabend im Norden Stormarns keinen Strom. Der Grund: Drei Bäume waren laut Constanze Burkhardt, Sprecherin der Schleswig-Holstein Netz AG, zwischen Heidekamp und Zarpen auf eine Elf-Kilovolt-Freileitung gekracht. 21 Ortsnetzstationen seien daraufhin um 21.19 Uhr ausgefallen. „Davon betroffen waren die Orte Zarpen, Heidekamp und Teile Reinfelds“, sagt Burkhardt. Schätzungsweise mehrere Hundert Haushalte seien ohne Strom gewesen.

Einige Haushalte werden über Nacht an Notstromaggregat angeschlossen

Das Unternehmen habe umgehend Experten zu der Stelle geschickt. „Es handelte sich um ein schwer zugängliches Gelände“, sagt Burkhardt. Nach rund 40 Minuten sei aber ein Großteil der betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt gewesen. Zwei Ortsnetzstationen an der Schuhwiese in Heidekamp und an der Mühle in Zarpen seien noch die ganze Nacht zum Freitag außer Betrieb gewesen. Einige Haushalte seien deshalb gegen Mitternacht an ein Notstromaggregat angeschlossen worden. „Inzwischen ist aber auch dort die Versorgung wieder hergestellt“, sagt Burkhardt.

Viele Kunden wenden sich an die Stormarner Rettungsleitstelle

Die Leitung ist laut Schleswig-Holstein Netz AG eine der wenigen, die noch über der Erde verläuft. „Über 90 Prozent haben wir bereits unter die Erde verlegt, für die Leitung zwischen Heidekamp und Zarpen ist das auch demnächst geplant“, sagt Burkhardt.

Viele Anrufe von verzweifelten Kunden gingen am Donnerstagabend auch bei der Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe ein. Auf Twitter stellten die Retter klar, dafür der falsche Ansprechpartner zu sein. „Bitte kontaktieren Sie für Rückfragen Ihren Stromversorger und sehen Sie von Nachfragen in den Leitstellen von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst ab“, twitterte die Leitstelle.