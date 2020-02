Ammersbek. Gigabitgeschwindigkeit ist eine Internetleistung, die sich nur mit Glasfaser bis in das eigene Haus umsetzen lässt. In diesen Genuss sollen nun auch Bürger im Ammersbeker Ortsteil Bünningstedt kommen. Die Vereinigten Stadtwerke Media (VS Media) wollen dort in Kürze mit dem Ausbau starten, nachdem die Bauabschnitte Schäferdresch, Rehagen und Bramkamp bereits an das Netz angeschlossen sind. VS Media rechnet mit einer Bauzeit von bis zu zwölf Monaten. Danach kann der Ortsteil Daheim erschlossen werden, sofern die Mindestabschlussquote von 35 Prozent erreicht wird.

Beratungsnachmittage und Infoabend

Auf einem Infoabend am Donnerstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr wird das Projekt im Ahrensburger Eric-Kandel-Gymnasiums vorgestellt. Beratungsnachmittage sind für donnerstags von 17 bis 19 Uhr am 12. , 19. und 26. März angesetzt. Der Anschluss ist bei der Ersterschließung eines Gebietes kostenlos, wenn ein Auftrag für mindestens einen der Dienste Telefon, Fernsehen oder Internet gebucht wird.