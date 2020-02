Bad Oldesloe. Bei der Generalprobe müssen sich auch die Darsteller und Mitglieder des Musikensembles zusammenreißen, um nicht laut loszulachen: Mit der Oper „Die schöne Helena“ bringt die Musikhochschule Lübeck eine urkomische Satire auf die Bühne des Oldesloer Kultur- und Bildungszentrums (KuB). Das Hamburger Abendblatt hat sich die letzten Probe vor der Uraufführung am 21. Februar angesehen.

Das Werk ist wie ein Film der Komikertruppe Monty Python

Zum Dahinschmelzen: Prinz Paris (Marius Pallesen, r.) macht der schönen Helena (Christin Stanowsky, 3. v. l.) Offerten.

Foto: Finn Fischer

Im alten Griechenland geht es drunter und drüber. Der Prinz von Troja will Helena, die schönste Frau der Welt, heiraten. Die Liebes-Göttin Venus hat sie ihm als Belohnung für eine Gefälligkeit versprochen – ohne das vorher mit der bereits vergebenen Helena abzusprechen. So beschwert sie sich bei Kalchas, dem trojanischen Seher und Überbringer der zunächst betrüblichen Nachricht, bei einer Flasche Ouzo. Schließlich ergibt sich Helena ihrem Schicksal – denn so schlecht sieht Prinz Paris, der zunächst in Hirtenkostüm und in Begleitung seiner buckelnden Mutter in Erscheinung tritt, dann auch nicht aus.

Regisseur Dominik Wilgenbus, der das Stück nach dem französischen Original von Jacques Offenbach geschrieben hat, ist eine kurzweilige Umsetzung der Parodie auf die griechischen Mythen gelungen. Lachen ist hier ausdrücklich erlaubt und erwünscht.

Schon im Offenbach’schen Original sind die sonst so heroischen Vorbilder der großen Oper brillant überzeichnet. Die hehren Helden der Mythologie werden fast ausschließlich als dümmliche Idioten dargestellt. Eine Oper wie ein Monty-Python-Film.

Die Kostüme sind der Parodie angemessen gestaltet

„Unterhaltung wird allzu oft mit Anspruchslosigkeit in Verbindung gebracht. Aber das, was wir hier machen, ist keineswegs leicht und seicht“, sagt der freischaffende Musiktheater- und Schauspielregisseur Wilgenbus. Das ist eine der ersten Lektionen, die er seinen Schülern beibringt.

Seine Schüler, das sind 14 Gesangssolisten der Musikhochschule Lübeck. Alle werden bei den drei Aufführungen in Bad Oldesloe zu sehen sein. „Das Stück beinhaltet für das gesamte Ensemble Gesang, Dialog und Choreographie in enger Abfolge“, sagt Wilgenbus. Daran lasse sich das darstellerische Handwerk vielfältig trainieren. Denn Komik lässt sich lernen, wie der Regisseur sagt – und das Spiel im KuB belegt: „Rhythmus, Tempo und das Setzen der richtigen Pausen ist für glaubhafte Komik sehr wichtig. Das müssen meine Schüler lernen.“

Dominik Wilgenbus arbeitet daher mit möglichst wenig Ablenkung und verzichtet auf ein opulentes Bühnenbild. Die Kostüme wirken improvisiert, der Parodie aber durchaus angemessen. Auf nahezu leerer Bühne lässt der Regisseur die Studierenden durch ihr vokales und körperliches Spiel alle für die Handlung erforderlichen Räume und Stimmungen gemeinsam erschaffen.

Das Stück dauert zweieinhalb Stunden

Wie das bei Satire so ist, geht es dabei nicht nur um den kurzen Lacher. Mit scharfem Witz entlarven Wilgenbus und seine Opern-Truppe die Doppelbödigkeit sexueller und politischer Macht in einer Welt der Schieflage. Eine Kritik, die wohl auch 3000 Jahre nach Troja nichts von ihrer Relevanz verloren hat. „Sonst steht die griechische Mythologie eher auf einem hohen Podest, die schöne Helena entzaubert das alles. Es ist eine Hallodri-Geschichte“, sagt KuB-Managerin Inken Kautter. Sie freue sich sehr darüber, dass die Musikhochschule diese Oper gewählt habe: „Es ist ein populäres Stück, kurzweilig und eingängig für das Publikum.“

Das Stück dauert zweieinhalb Stunden, die Aufführung ist Teil der Kooperation zwischen KuB und der Musikhochschule. In der Reihe „Junges Musiktheater“ stellen Studierende aus Lübeck regelmäßig Opern-Produktionen und Musiktheater in unterschiedlichen Besetzungen vor. Auch diesmal hat Professor Robert Roche die musikalische Leitung übernommen. Er sagt: „Textlich, szenisch und musikalisch arbeiten die Studenten sehr gut zusammen.“ Seine Musikstudenten begleiten die Oper live auf ihren Instrumenten.

Die Schöne Helena: Premiere Fr 21.2., 20.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, weitere Aufführungen: Sa 22.2., 20.00, So 23.2., 17.00, Karte 18,50 im Vvk. unter www.kub-badoldesloe.de und in der Stadtinfo im KuB, 20,50 an der Abendkasse