Gottesdienst in Grabau

Maria Steffen hat einige Zeit in Tansania gelebt. In Gottesdiensten in Sülfeld und Grabau erzählt sie von ihrer Sicht auf Gott und davon, wie die Menschen in Tansania ihren Glauben leben. Die Worte werden durch landestypische Musik ergänzt. Mit den Kollekten werden Schüler in dem afrikanischen Land unterstützt.

Gottesdienste So 23.2., 9.30, Kirche Sülfeld (Am Markt 16), 11.00, Kapelle Grabau (Ringstraße 3)

Wanderung von Großhansdorf aus

Der Heimatverein Großhansdorf unternimmt eine Stadtwanderung in Hamburg. Vom U-Bahnhof Berne geht es an der Berner Au entlang, der Osterbek, dem Osterbekkanal und der Außenalster bis zum Hauptbahnhof. Zur Mittagszeit ist eine Einkehr geplant. Zurück geht’s per U-Bahn.

Stadtwanderung Sa 22.2., 9.30, Bahnhof Kiekut, Barkholt 63, Fahrtkostenbeteiligung, Wandern kostenfrei, Infos unter Tel. 04102/69 73 36

Markt in Ahrensburg

Der „Markt der schönen Dinge“ in Ahrensburg bietet Gelegenheit, im großen Sammelsurium von Altem und Neuem, Mode, Schmuck,Kunsthandwerk, Büchern, Porzellan und Kristall zu stöbern und vielleicht fündig zu werden. Alle Angebote stammen von privaten Anbietern. Das Café im Haus ist während des Markts geöffnet.

Markt der schönen Dinge So 23.2., 11.00–16.00, Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9, frei

Theater in Sandesneben

Das Kleine Theater Sandesneben feiert mit dem heiteren Zweiakter „Tage wie dieser“ Premiere. Im Stück geht es um Sarah, die einen Videoabend mit ihrer Freundin Melissa geplant hat. Doch dieser wird durch allerlei Geschehnisse gehörig durchkreuzt.

Premiere Fr 13.3., 20.00, Lauenburger Hof, Hauptstraße 25, Karte 6,–, Vvk. im Hof, alle Vvk.-Stellen und Termine unter www.theater-sandesneben.jimdofree.com

Kursus in Großhansdorf

Die Volkshochschule (VHS) Großhansdorf bietet einen Kursus mit sechs Terminen für Garten- und Pflanzenliebhaber. Im Fokus stehen großwüchsige Stauden, große Einjährige sowie die Familie der Leguminosen und Pflanzen, die an extrem wasserarmen Standorten gedeihen.

VHS-Kursus ab Mo 2.3., 18.00– 19.30, Friedrich-Junge-Schule, Sieker Landstraße 203a, Gebühr 44,–, Anmeldung: T. 04102/656 00

Theater in Großhansdorf

Der Humorist Heinz Erhardt kalauerte sich auf unvergleichlich schelmische Art in die Herzen des Publikums. Das Regionentheater bringt am heutigen Freitag in Großhansdorf eine spannende Mischung aus Werk und Leben des Unterhaltungskünstlers, angereichert mit

Anekdoten, auf die Bühne.

Theater Fr 21.2., 20.00, Waldreitersaal, Barkholt 64, Karten 20,– bis 28,– (Schüler erm.) an Abendkasse