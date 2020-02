Ahrensburg. Einbrecher sind am Mittwochabend in eine Erdgeschosswohnung am Lilienweg in Ahrensburg eingedrungen. Der oder die Täter verschafften sich laut Polizei durch ein im rückwärtigen Bereich gelegenes Fenster Zutritt in die Wohnung. Dann durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Das Stehlgut und die Höhe des Sachschadens stehen laut Polizei noch nicht fest. Die Ermittler grenzen den Tatzeitraum zwischen 17 und 22.30 Uhr ein.

Die Kripo in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sie fragt: Wer hat um den genannten Zeitraum herum am Lilienweg in Ahrensburg oder in der Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.