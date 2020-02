Todendorf. Ein 69 Jahre alter Mann ist in Todendorf von einem Baugerüst gefallen und gestorben. Er sei am Dienstagnachmittag bei der Arbeit von einem Gerüst auf den Kopf gefallen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann befand sich den Angaben zufolge in etwa drei Meter Höhe, als er abstürzte.

Der schwer verletzte Arbeiter wurde vom alarmierten Rettungsdienst in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Dort starb er in der Nacht zum Mittwoch. Die Unfallursache ist bislang unklar.