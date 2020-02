Glinde. Als der arme Schlucker Fritz Hagedorn, der einen Aufenthalt in einem Luxushotel gewonnen hat, dort eintrifft, wird er durch den ziemlich aufdringlichen Empfang zweier älterer Damen völlig überrumpelt. Der Grund: Die beiden halten den Arbeitslosen fälschlicherweise für einen Millionär. Verwechslungsszenen wie diese sind typisch für den Erich-Kästner-Klassiker „Drei Männer im Schnee“, den die Komödie in der Steinstraße aus Düsseldorf am Sonnabend, 7. März, in Glinde aufführt.

Stoff wie Bühnenbild sind klassisch umgesetzt

Regisseur Fabian Goedecke ist vom Charme des Stücks begeistert. Er sagt: „Die Geschichte ist so schön und erzählenswert.“ Stoff wie Bühnenbild habe er daher relativ klassisch umgesetzt.

Die Handlung beginnt in der Villa von Geheimrat Tobler (Christof Düro). Der Millionär nimmt unter falschem Namen an einem Preisausschreiben seiner eigenen Firma teil. Wie Hagedorn (Slim Weidenfeld) gewinnt er einen Aufenthalt in besagter Luxusherberge. Während Hagedorn arm ist, gibt sich Tobler bei der Anreise nur als arm aus. Er betreibt eine Sozialstudie, will wissen, ob er in dieser Rolle anders behandelt wird.

Selbst sein Diener Johann (Michael Schäfer), der ihn begleitet, muss in die Rolle eines reichen Reeders schlüpfen und seinen Herrn links liegenlassen. Als wäre das alles nicht schon genug Vorlage für das folgende Verwirrspiel, mischt sich noch die Tochter des Millionärs ins Geschehen ein, indem sie dem Vater mit der Haushälterin im Schlepptau nachreist. Kaum noch erwähnenswert, dass der stellenlose Ingenieur sofort Gefallen an der jungen Frau findet ...

Früherer Ohnsorg-Intendant lobt die Schauspieler

Vor seiner Inszenierung stand Regisseur Goedecke selbst als Hagedorn auf der Bühne, schlüpft auch bei der aktuellen Tournee des Ensembles immer wieder in die Rolle. Christian Seeler, der frühere Intendant des Ohnsorg-Theaters und heute im Bereich Tourneetheater tätig, hat sich die Komödie angesehen und das Ensemble nach Norddeutschland geholt. Er sagt: „Die Komödie in der Steinstraße ist ein Garant für gute Boulevardgeschichten.“ Das Stück selbst erlebe derzeit eine Renaissance. Christof Düro sei als Geheimrat die perfekte Besetzung. „Die Figur braucht das Herz am rechten Fleck, das ist bei Düro der Fall.“

Wie gut die Komödie beim Publikum ankommt, zeigen die Standing Ovations bei der Premiere. Besonders das Können älterer Darsteller hebt Seeler hervor: „Da merkt man wirklich, dass sie ihren Beruf gelernt haben.“ Auch beim Sprechen, wenn jedes Wort bis in die letzte Reihe klar verständlich beim Publikum ankomme. „Und Komödie muss man können“, fügt Seeler hinzu. Neben dem Handwerk erfordere dieses nicht einfache Genre vor allem eines: Kunst.

„Drei Männer im Schnee“: Sa 7.3., 20.00, Theater im Forum Glinde, Oher Weg 24, Karten 16,– bis 24,–, Vvk. im Rathaus, Markt 1, Mi 8.00 bis 12.00, Do 15.00–18.00