Theater in Ahrensburg

Die Niederdeutsche Bühne spielt in Ahrensburg mit „De Seelenbreker“ einen Psychothriller. Drei Frauen verschwinden, dann tauchen sie völlig gebrochen wieder auf. Die Situation eskaliert, als sich der Täter in einer von der Außenwelt abgeschnittenen Klinik einnistet.

Theater Do/Fr 20./21.2., Fr 28.2., 20.00, Alfred-Rust-Saal, Wulfsdorfer Weg 71, Karte 7,– bis 12,–, Vvk.: Buchhandl. Stojan, Hagener Allee 3a

Café in Trittau

Im Café International in Trittau trifft Jung auf Alt und Neubürger sitzen neben Alteingesessenen. Das gemütliche Zusammensein bei einer Tasse Kaffee oder Tee bietet Gelegenheit zum zwanglosen Kennenlernen, einen kleinen Klönschnack und den interkulturellen Austausch. Manchmal entstehen auch lebhafte Diskussionen.

Café International Fr 21.2. und Do 27.2., 15.00–17.00, Wassermühle Trittau, Am Mühlenteich 3, frei

Märchenzeit in Hoisdorf

Erzählerin Margrit Strenzke vom Hamburger Märchenforum lädt Jung und Alt zur Märchenzeit ins Museum Hoisdorf ein. Die Zuhörer erwarten Geschichten vom Winter wie das von Väterchen Frost und Snegurotschka. Strenzke erzählt von wärmenden Strohhüten, Wundermänteln und einem Schatz, der vom Himmel fällt.

Märchenzeit Sa 22.2., 14.30, Stormarnsches Dorfmuseum, Sprenger Weg 1, Eintritt frei

Vortrag in Stapelfeld

Naturkundler Horst Kistenmacher berichtet in seinem Bildervortrag in Hamburg-Rahlstedt Wissenswertes über „Schmetterlinge in Deutschland“. Er gibt Einblicke in die Lebensweise und informiert über aktuelle Bestände der Falter. Aufnahmen verschiedener Schmetterlinge demonstrieren deren Schönheit und Vielfalt.

Vortrag Do 20.2., 18.30–19.30,Haus der Wilden Weiden, Eichberg 63, Spende für Naturschutz erbeten

Seminar in Bad Oldesloe

Die Oldesloer Volkshochschule bietet ein Seminar zur Kükenaufzucht an. Wirtschaftlicher Nutzen, niedrige Haltungsanforderungen, geringer Platzbedarf machen Hühner zu beliebten Haustieren. Das Seminar vermittelt Wissenswertes zu Haltung, Unterbringung, Ernährung, Gesundheit.

Kompaktseminar Sa 22.2., 14.00 bis 17.00, Historisches Rathaus, Hagenstraße 17, Gebühr 19,–,

Anmeldung unter www.vhs-od.de